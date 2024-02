Xbox: Microsoft sta valutando i first-party da portare su PS5, spuntano i nomi di Starfield e Indiana Jones

A pochi giorni dal rilascio del primo trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, arrivano alcune voci secondo cui il gioco è solo un'esclusiva temporale. Stando a quanto affermato da una fonte di The Verge, il noto archeologo farà capolino su PlayStation 5 solo pochi mesi dopo il debutto su Xbox Series e PC.

Che Microsoft volesse portare i propri giochi su altre piattaforme non è un segreto, a tal proposito lo stesso Phil Spencer, capo di Xbox, è stato piuttosto chiaro. Che questo avvenisse così presto, però, possiamo ritenerlo inaspettato, soprattutto a fronte delle polemiche scatenate dall'esclusività di Starfield che l'azienda non ha mai voluto placare.

Ebbene, dopo aver ribadito più volte che Starfield, così come il prossimo The Elder Scrolls VI, sarebbero rimasti relegati alla piattaforma proprietaria, pare che la società di Redmond abbia già rivisto i suoi piani. Secondo le fonti a cui si accennava all'inizio, Microsoft avrebbe già programmato di rilasciare Starfield su PS5 dopo l'uscita dell'espansione Shattered Space, prevista per la fine di quest'anno su PC e Xbox.

In sostanza, il gioco uscirebbe con un anno di ritardo rispetto alle piattaforme proprietarie (Windows, Xbox) in linea con la filosofia adottata da Sony, la quale ha chiarito che le esclusive PlayStation arriveranno almeno un anno dopo su PC rispetto al rilascio per la sua ammiraglia. Nel caso di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, la situazione sarebbe completamente diversa.

Microsoft starebbe valutando un rilascio su PlayStation solo pochi mesi dopo rispetto a Xbox e PC. In effetti, nell'ambito del processo tra Microsoft e FTC, era emerso che Disney avesse firmato con Microsoft un accordo per una serie di giochi multipiattaforma, tra cui il succitato Indiana Jones. Solo in seguito, il gioco si sarebbe convertito in un'esclusiva, ma apparentemente solo temporale.

In sostanza, pare che l'esclusività del gioco sia stata dettata dalla volontà di rilasciarlo il prima possibile, e lavorare all'ottimizzazione per altre piattaforme avrebbe richiesto più tempo. Questo lascia intendere che anche altri titoli presentati come esclusive, ad esempio Marvel's Blade di Arkane, potrebbero arrivare in tempi piuttosto ristretti anche sulle piattaforme concorrenti.

Naturalmente, al momento si tratta di semplici rumor e nulla di quanto emerso è stato confermato ufficialmente. Tuttavia, che un profondo cambiamento nel settore dei videogiochi fosse in corso era nell'aria già da un po'. Microsoft ha spiegato che Xbox non è più solo una piattaforma hardware, ma un'esperienza che vorrebbe fosse accessibile da qualsiasi dispositivo.

Qualche segnale di apertura è arrivato anche da Kenichiro Yoshida, CEO di Sony, il quale durante un'intervista ha dichiarato: "Ovunque ci sia un dispositivo idoneo, gli utenti saranno in grado di giocare ai loro giochi preferiti senza soluzione di continuità". Insomma, pare che l'idea di esclusiva si stia via via dissolvendo in favore di un mercato più ampio che possa includere il maggior numero di utenti possibile, a prescindere dalla loro piattaforma di riferimento.