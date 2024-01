Indiana Jones e l'antico Cerchio su Xbox e PC nel 2024: ecco il trailer in italiano

Dopo una lunga attesa, Bethesda Softworks e MachineGames - in collaborazione con Lucasfilm Games - hanno finalmente mostrato in azione Indiana Jones e l'antico Cerchio, l'ambizioso action/adventure ispirato allo storico franchise cinematografico creato da George Lucas. Harrison Ford torna a prestare il suo volto al carismatico Indy nel videogioco sviluppato dal team svedese che ha rilanciato Wolfenstein con The New Order (2014).

Arriverà entro la fine del 2024 su Xbox Series X, Series S e PC e, sin dal lancio, verrà incluso nel catalogo on demand di Xbox Game Pass. Indiana Jones e l'antico Cerchio è stato annunciato con un corposo filmato di presentazione durante il Developer_Direct di Xbox.

Indiana Jones e l'antico Cerchio è un action in prima persona

Il primo trailer ufficiale di Indiana Jones e l'antico Cerchio svela la prima vera sorpresa della produzione di MachineGames: si tratta di un action/adventure con visuale in soggettiva, che solo in alcuni frangenti - durante alcune animazioni di movimento e nelle cutscene - passerà alla telecamera in terza persona per permetterci di ammirare Indy e il suo iconico cappello.

Sembra che gran parte dell'azione sia focalizzata sull'uso della frusta impugnata dall'archeologo: Indy potrà sfoderarla per attaccare i soldati nazisti che proveranno ad ostacolarlo. "La caratteristica frusta di Indy resta il fulcro del suo equipaggiamento e può essere usata per distrarre, disarmare e attaccare i nemici, nonché per esplorare l'ambiente", sottolinea il comunicato stampa. Nei filmati di gioco si sono viste anche molte scazzottate, il che evidenzia un sistema di combattimento molto fisico e, a prima vista, coinvolgente. Oltre alla frusta e ai pugni, nelle situazioni più pericolose il protagonista potrà sempre fare affidamento sulla sua revolver.

Oltre all'azione in puro stile Indiana Jones, tuttavia, ci saranno anche misteri ed enigmi intriganti, che coinvolgeranno in prima persona i giocatori durante le fasi esplorative.

Come s'intravede dal trailer, la storia di Indiana Jones e l'antico Cerchio avrà una forte impronta cinematografica e contrapporrà ad Indy degli antagonisti alquanto promettenti. Gli eventi del gioco saranno ambientati tra quelli de I predatori dell'arca perduta (1981) e L'ultima crociata (1989) e porteranno il personaggio interpretato da Harrison Ford in giro per tutto il globo: si intravede Roma e si vedono le piramidi di Giza e la catena montuosa dell'Himalaya.

Nel comunicato si legge che l'avventura sarà ambientata "nel periodo più fiorente della carriera del leggendario archeologo". Il trailer di presentazione ufficiale (in italiano) svela però maggiori dettagli sul setting: "Anno 1937. Forze sinistre setacciano il mondo per scoprire il segreto di un potere ancestrale connesso all'antico Cerchio, e solo una persona può fermarle: Indiana Jones".

Confermato il coinvolgimento di Todd Howard, che del resto è comparso anche durante la presentazione al Developer_Direct di Xbox. Il game director di Bethesda Softworks, celebre per i suoi lavori sulle serie The Elder Scrolls e Fallout - così come per il più recente Starfield - è infatti il produttore esecutivo di Indiana Jones e l'antico Cerchio.

Il titolo di MachineGames uscirà "più avanti quest'anno" per Xbox Series X|S, PC (Steam) e Xbox Game Pass. Seguiremo eventuali aggiornamenti da Microsoft e Bethesda.