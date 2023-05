Esclusive PlayStation su PC? Qualche anno d'attesa è accettabile per i gamer, parola di Sony

Durante un'intervista con Famitsu, Jim Ryan, capo di PlayStation, si è espresso sul rilascio delle esclusive PlayStation su PC a distanza di qualche anno rispetto all'esordio su console. Stando alle parole del dirigente, i giocatori ritengono "accettabile" l'attesa confermando quanto dichiarato in precedenza da Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios.

"Ho spesso l'opportunità di chiedere ai fan di un gioco le loro opinioni, e quando gli chiedo come si sentono riguardo alla differenza [tra lancio console e PC, ndr], spesso mi rispondono che ritengono accettabile il rilascio della versione PC due o tre anni dopo rispetto a quella PlayStation" ha dichiarato Ryan.

Queste parole fanno eco a quelle di Hulst, il quale a ottobre dello scorso anno dichiarò che "andando avanti vedremo almeno un anno tra l'uscita del gioco e l'arrivo sulla piattaforma PC, con l'eccezione dei titoli live-service". Tuttavia, Hulst chiarì che non tutte le esclusive sarebbero arrivate su PC, argomento sul quale Ryan non si è espresso.

Il responsabile non ha neanche citato i titoli live-service che, secondo Hulst invece, potrebbero vedere un lancio in contemporanea sulle due piattaforme. Lo scorso anno, Sony ha dichiarato che entro il 2025 i titoli PC e mobile avrebbero rappresentato la metà dei rilasci per PlayStation, chiarendo però che non ci sarebbero state uscite in contemporanea.

Nel frattempo, Sony ha già pubblicato diverse esclusive PlayStation anche su PC, alcune delle quali hanno ottenuto un successo a tratti, forse, anche inaspettato come Marvel's Spider-Man – che abbiamo recensito – e Marvel's Spider-Man: Miles Morales. In altri casi, invece, come The Last of Us – del quale potete trovare la recensione qui – hanno profondamente deluso per un rilascio troppo frettoloso.