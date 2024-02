Death Stranding 2 On The Beach allo State of Play di Sony: su PS5 nel 2025, ecco il nuovo trailer

Durante lo State of Play che si è tenuto nelle scorse ore, Sony e Hideo Kojima hanno presentato un nuovo trailer di Death Stranding 2, svelando il titolo completo: Death Stranding 2 On The Beach.

Il gioco uscirà nel 2025 su PS5, basato sul Decima Engine, mentre la data di uscita su PC non è stata rivelata. Lo sviluppo del sequel del primo Death Stranding fu annunciato ai The Game Awards 2022, con un trailer in cui comparvero Léa Seydoux e Norman Reedus.

"Intraprendi una missione fatta di connessioni umane oltre le UCA. Sam, insieme ai suoi compagni, parte per un nuovo viaggio per salvare l'umanità dall'estinzione. Unisciti a loro e attraversa un mondo assediato da nemici ultraterreni e pericoli con una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci? Passo dopo passo, il leggendario game designer Hideo Kojima cambia nuovamente il mondo", è la descrizione che accompagna il video.

Nel nuovo filmato apprendiamo qualcosa in più della trama, con la solita grande dose di mistero e colpi di scena dei giochi firmati Kojima, accompagnata da paesaggi mozzafiato.

Nei primi attimi del video troviamo Fragile, impegnata con un altro personaggio in un intervento chirurgico tanto oscuro quanto complesso. Fragile si occupa poi di fare da cicerone al protagonista Sam Porter Bridges, mostrandogli la nave su cui si trovano, che sembra essere la loro base operativa.

Nel trailer si vede Sam intento a esplorare le varie regioni per creare nuovi collegamenti chirali come nel primo titolo. C'è poi una sequenza in cui Sam torna faccia a faccia con il vecchio nemico Higgs, dando vita a uno scontro "rock". Infine, nel trailer c'è spazio anche il personaggio di Elle Fanning, la cui partecipazione in Death Stranding 2 era stata confermata qualche tempo fa, dopo una serie di anticipazioni enigmatiche.