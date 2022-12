Death Stranding 2 svelato ai TGA 2022, il primo trailer mette angoscia

Kojima Productions ha annunciato Death Stranding 2 e mostrato il primo incredibile trailer di gioco. In uscita per ora solo su PlayStation 5, piattaforma a cui plausibilmente seguirà il PC visto l'approdo del primo capitolo, il nuovo Death Stranding 2 si basa sul Decima Engine e promette un comparto grafico migliore del predecessore non dovendo più uscire anche su console old-gen.

Il trailer si concentra con sequenze piuttosto drammatiche sulla figura di Fragile, interpretata da Léa Seydoux, per poi coinvolgere anche il protagonista, Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus.

Hideo Kojima ha dichiarato di aver scritto la storia per il sequel di Death Stranding prima dell'inizio della pandemia di COVID-19, ma di averla riscritta dopo l'evento pandemico, da cui sicuramente il gioco avrà quindi preso spunto in qualche modo. Vedremo cosa ci riserverà il "maestro". Al momento non è stata comunicata una data di uscita di Death Stranding 2, quindi non ci resta che attendere.