Naughty Dog: licenziamenti e congelamento di The Last of Us Multiplayer secondo le ultime voci

Il vortice di licenziamenti che ha colpito l'industria dei videogiochi sembra non rallentare. Stavolta a tagliare il personale pare che sia Naughty Dog, lo studio first-party di Sony, il quale potrebbe allontanare 25 dipendenti e mettere in pausa a tempo indeterminato il progetto dello spin-off multiplayer di The Last of Us.

A riportarlo è Kotaku: stando a quanto condiviso, due fonti interne avrebbero riferito che 25 dipendenti con contratto a tempo determinato non avrebbero ottenuto il rinnovo, la maggior parte nel controllo qualità, ma non è tutto. A differenza di altre realtà come Epic Games, che nei giorni scorsi ha annunciato oltre 800 licenziamenti, Naughty Dog non offrirebbe alcuna indennità né supporto alla ricerca di un nuovo impiego.

Si tratta di una situazione che sta diventando sempre più grave e che ha segnato questo 2023 per essere uno degli anni peggiori per i lavoratori nel settore dei videogiochi. Un contesto che potremmo definire anche paradossale, se si considera che quest'anno è stato uno dei migliori, invece, in termini di profitto.

Proprio Naughty Dog è reduce dal rilascio di The Last of Us Parte I per PC, seppur, come sottolineato anche nella nostra recensione, le performance non hanno brillato. In più è stato l'anno in cui è andata in onda la serie TV dedicata a The Last of Us che, a differenza del rilascio su PC del gioco, ha avuto un'accoglienza inaspettatamente positiva sia dalla critica che dal pubblico.

Tuttavia, pare che neanche il successo di Naughty Dog, una delle colonne portanti dell'intero ecosistema PlayStation, basti a salvare i lavoratori dalla lettera, o meglio dalla e-mail, di licenziamento. Quelli dello studio Sony sono solo la punta dell'iceberg che quest'anno ha prodotto 17.000 allontanamenti da Embracer, 830 dalla succitata Epic Games e oltre 10.000 in casa Microsoft.

Tra le ultime ad annunciare nuovi tagli c'è Team17 che continua a ridurre il personale dall'inizio di quest'anno e ha messo in atto un piano di ristrutturazione che proseguirà fino a novembre e ha visto il CEO della società dare le dimissioni.