COD: Modern Warfare III nel primo trailer multiplayer. Presentazione all'evento COD Next

Lo scorso agosto Activision ha svelato Call of Duty: Modern Warfare III, terzo capitolo 'reboot' di una delle sottoserie più amate dell'intero franchise. Sviluppato da Sledgehammer Games, MWIII segna il ventesimo anniversario di COD e includerà, come da tradizione, una campagna narrativa, un comparto multigiocatore online, la modalità battle royale Warzone e quella Zombi. La campagna includerà anche le inedite missioni Open Combat, che consentiranno ai giocatori di scegliere liberamente l'approccio migliore per raggiungere gli obiettivi designati.

Con l'ultimo trailer, però, il publisher statunitense si focalizza sull'attesissimo multiplayer competitivo, che farà particolarmente felici i fan più nostalgici di Call of Duty.

Le mappe di MW2 (2009) tornano in Modern Warfare III

Stando al report pubblicato da Bloomberg lo scorso febbraio, COD: Modern Warfare II (2022) avrebbe dovuto ricevere una corposa espansione entro la fine del 2023. Activision ha poi cambiato i piani in corsa, optando per un capitolo nuovo di zecca che avrebbe incluso una nuova campagna single player e tutte le novità che ci si aspetta da un sequel con tutti i crismi. Viene quindi annunciato Call of Duty: Modern Warfare III, episodio che continuerà a raccontare la storia della Task Force 141 guidata dal Capitano John Price.

Una delle peculiarità del prossimo capitolo risiede nel comparto multigiocatore. Questo includerà 16 mappe "classiche, ora aggiornate per offrire scontri frenetrici". Come si evince dal trailer pubblicato poche ore fa, le mappe in questione sono le stesse che i fan di vecchia data potevano trovare nell'orginale Modern Warfare 2 del 2009: nel filmato riconosciamo le iconiche Afghan, Favela, Terminal, Wasteland, Estate e, naturalmente, Rust.

Queste mappe sono state naturalmente ridisegnate e adattate all'ultima versione del motore grafico di Call of Duty. Inutile dire che per i fan più sfegatati della serie sarà l'occasione perfetta per tornare a giocare sui campi di battaglia più amati del franchise. La canzone scelta per il filmato è 'Till I Collapse' di Eminem, lo stesso brano che Activision e Infinity Ward avevano scelto nel 2009 per promuovere il loro Modern Warfare 2 - come si vede nel trailer di lancio.

Al termine del trailer, Activision ci ricorda che è possibile ottenere l'accesso anticipato alla Open Beta di Call of Duty: Modern Warfare effettuando il preordine del gioco.

Call of Duty: Next, data e orari dell'evento

Domani, dalle 18:00 (ora italiana) di giovedì 5 ottobre, si terrà la presentazione completa di Modern Warfare III. Avverrà durante il Call of Duty Next, evento in cui i fan del franchise assisteranno ad un'anteprima live del gameplay del nuovo capitolo e ad una rassegna dei principali dettagli riguardanti le modalità Zombi e Warzone. Ci sarà spazio anche per Warzone Mobile.

Seguendo l'evento sulle principali piattaforme di streaming (Twitch e YouTube) gli utenti avranno la possibilità di ricevere degli esclusivi contenuti in-game e ricompense da sbloccare in Modern Warfare III, il tutto tramite i cosiddetti 'drop'. Maggiori dettagli vengono svelati su X.

Get rewarded when you tune into #CODNext 🎁



Watch the #CODNext official broadcast on YouTube or Twitch to receive drops of in-game content and rewards for #MW3 pic.twitter.com/Vs97rjogO1 — Call of Duty (@CallofDuty) October 2, 2023

A poche ore dall'evento Next, Activision e Sledgehammer Games hanno condiviso un altro trailer dedicato, questa volta, alla personalizzazione dei loadout in Modern Warfare III. Il sistema 'Aftermarket Parts' rappresenta "un modo completamente nuovo per i giocatori di interagire con le armi nel Gunsmith" e "permette di ampliare enormemente il proprio stile di gioco".

Call of Duty: Modern Warfare III è atteso per il prossimo 10 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Battle.net e Steam.