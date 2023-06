Ristrutturazione anche in casa Embracer: 17.000 licenziamenti all'orizzonte

Ormai parlare di licenziamenti nel settore videoludico è quasi una consuetudine. Stavolta ad annunciarli è stato Lars Wingefors, capo di Embracer, in una lettera aperta. L'azienda ha avviato un programma di ristrutturazione a livello globale che comporterà la chiusura di alcuni studi e una riduzione del personale di ben 17.000 dipendenti.

Per chi non la conoscesse, Embracer è un'azienda che negli ultimi cinque anni ha costruito un vero e proprio impero fatto di acquisizioni tanto di studi di sviluppo quanto di editori. Per avere una visione più chiara, si tratta della società che detiene Crystal Dynamics (Tomb Raider), Gearbox (Borderlands), THQ Nordic, Plaion, Saber e i diritti sui giochi del Signore degli Anelli.

Nonostante una crescita a dir poco rapida, la società ha incassato due brutti colpi nell'ultimo anno: il reboot di Saints Row è stato un completo fallimento e un affare saltato da 2 miliardi di dollari ha fatto crollare le azioni del 40%. Nelle ultime ore è arrivato il conto di queste due pagine negative nell'andamento della società, anche se ancora non è chiaro chi ne subirà le conseguenze.

"È doloroso vedere membri talentuosi del team andarsene. Le nostre persone costituiscono il tessuto stesso di Embracer. Capisco e rispetto il fatto che molti di voi siano preoccupati per la propria posizione e non ho le risposte a tutte le domande. Voglio però essere chiaro sul fatto che le decisioni su questo programma non sono state prese alla leggera" ha scritto Wingefors.

"Le azioni includeranno, ma non saranno limitate a, la chiusura o cessione di alcuni studi e la cessazione o la pausa di alcuni progetti in fase di sviluppo. Includeranno anche una riduzione delle spese non legate allo sviluppo, come le spese generali e operative. Ridurremo la pubblicazione di third-party e ci concentreremo maggiormente sulle proprietà intellettuali interne, aumentando il finanziamento esterno per i giochi ad alto budget" si conclude la lettera.

Al momento, l'unico studio fuori pericolo sembra essere solo Crystal Dynamics che, con un post su Twitter, ha fatto sapere ai fan che i progetti legati al nuovo Tomb Raider sviluppato in collaborazione con Amazon Games e a Perfect Dark realizzato con The Initiative non saranno influenzati da queste decisioni.

Alcuni dei grandi titoli che Embracer si appresta a rilasciare li abbiamo visti proprio negli ultimi giorni, tra cui il reboot di Alone in the Dark, Payday 3 e Warhammer 40.000: Space Marine 2. Nel frattempo, la società ha anche fatto sapere che Dead Island 2 rilasciato lo scorso mese – e che abbiamo recensito – è stato "uno dei più grandi successi della società finora e ha superato le già elevate aspettative del management".