Payday 3 annunciato ufficialmente: arriverà il 21 settembre

All'Xbox Games Showcase ha fatto la sua prima apparizione Payday 3, l'atteso terzo capitolo dello sparatutto di Overkill. Un filmato piuttosto veloce, ma che ha mostrato diverse novità che attendono i fan della saga. Il gioco sarà disponibile a partire dal 21 settembre su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.

A quanto pare, il nuovo capitolo non prenderà troppo le distanze dai precedenti mantenendo le sue radici in modalità cooperativa a quattro giocatori. A cambiare è piuttosto il gameplay che appare ancor più frenetico rispetto al predecessore. In particolare, è stata introdotta la scivolata che consente di spingersi con maggiore aggressività verso i nemici o mettersi più rapidamente al riparo.

In più, pare che i giocatori avranno a che fare con una IA decisamente più raffinata e nuovi poliziotti speciali. Si rinnovano anche alcune abilità degli operatori così come i gadget. Ulteriori novità saranno mostrate più avanti per cui, nel frattempo, vi lasciamo all'esplosivo trailer mostrato alla conferenza.