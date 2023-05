Alone in the Dark torna il 25 ottobre con il reboot di THQ Nordic, già disponibile il prologo

Si è parlato davvero poco del reboot di Alone in the Dark, uno dei capostipiti del genere survival horror che ha ispirato giganti del calibro di Silent Hill e Resident Evil. THQ Nordic ha annunciato che il nuovo gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre per PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Alone in the Dark fu il titolo che introdusse lo stile spook-house a telecamera fissa, caratteristica che per lungo tempo ha contraddistinto Resident Evil, la famosa saga di Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara. Il reboot, tuttavia, si converte a uno stile più moderno in cui il gameplay sfrutta la visuale dinamica in terza persona.

Il nuovo capitolo della saga ci riporterà nella famosa Derceto Manor, sfondo del gioco originale, in compagnia degli investigatori Edward Carnby e Jodie Comer che dovranno aiutare Emily Hartwood a risolvere il mistero dietro il suicidio di suo zio. Gli sviluppatori, però, hanno già anticipato che l'avventura avrà luogo anche nelle aree esterne alla villa.

Il gioco mescolerà esplorazione, combattimento ed enigmi in un'atmosfera gotica che caratterizzerà l'intera avventura. Un aspetto interessante è che lo sviluppo della trama, così come le reazioni dei vari npc, cambierà in base al personaggio che abbiamo scelto di interpretare (tra Carnby e Comer), il che fornisce un buon motivo per giocarlo almeno due volte.

Tra gli attori che hanno dato il volto e la voce ai protagonisti, risalta il nome di David Harbour (Jim Hopper di Stranger Things). Nel lungo video di presentazione pubblicato, emerge subito la presenza scenica di Harbour così come lo sforzo degli sviluppatori di ricreare un'esperienza molto vicina a quella del gioco del '92, ma in chiave attuale.

Coloro che fremono al pensiero di poter mettere le mani sul nuovo gioco possono scaricare sin da subito il prologo. Si tratta sostanzialmente di una demo che offre un assaggio di quello che sarà il gioco completo in termini di ambientazione e atmosfera.

Il gioco sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC dal 25 ottobre in due versioni: Standard e Deluxe. La seconda include un costume pack che consente di utilizzare l'abbigliamento del videogioco originale, un artbook, un pacchetto di filtri horror vintage da usare in gioco e una modalità commentata da Mikael Hedberg (direttore del reboot) e Frederick Raynal, creatore del primo Alone in the Dark.