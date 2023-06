Warhammer 40.000: Space Marine II, ecco il trailer della campagna cooperativa

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno rilasciato un nuovo trailer che mostra in azione la campagna cooperativa di Warhammer 40.000: Space Marine II. Il nuovo capitolo del famoso franchise di Games Workshop potrà essere giocato in compagnia di due amici.

Warhammer 40.000: Space Marine II rappresenta il sequel diretto di Space Marine, rilasciato nel lontano 2011. Si tratta di uno sparatutto in terza persona caratterizzato da ritmi frenetici, orde di mostri alieni e un'abbondante dose di violenza. La storia segue nuovamente le battaglie del Tenente Titus, interpretato dall'attore Clive Standen.

Come per il precedente capitolo, saremo chiamati a imbracciare le armi, selezionate da un vasto arsenale di strumenti di morte e supportate dalla brutalità dei più forti guerrieri dell'Imperatore. L'obiettivo è respingere le orde di Tyranid che ci sbarreranno la strada nel tentativo di conquistare la galassia.

Avanzando nell'avventura sarà possibile sbloccare nuove abilità sovrumane e potenziamenti che consentiranno di adattare il personaggio al proprio stile di gioco. Inoltre, la modalità cooperativa sarà accessibile sia in compagnia di due amici che dell'IA.

Il rilascio è previsto per il prossimo inverno per Xbox Series X|S, PS5 e PC, anche se al momento non è stata indicata una finestra di lancio precisa. I preordini sono già aperti, compresi quelli per la Collector's Edition che include una statua in resina del Tenente Titus dipinta a mano, disponibile direttamente sullo store del publisher.