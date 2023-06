Banishers: Ghosts of New Eden in un trailer alla Summer Game Fest 2023

Alla Summer Game Fest 2023 Focus e Don't Nod hanno mostrato Banishers: Ghosts of New Eden, gioco di ruolo d'azione in arrivo entro fine anno su PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC. In questo titolo i due personaggi (una coppia nel vero senso della parola), Antea Duarte e Red mac Raith, devono dare la caccia a fantasmi e proteggere il mondo dei vivi, maturando nuovi equipaggiamenti e abilità durante lo svolgimento dei fatti. Il gioco si tiene nel 1695.

"Dopo che Antea è diventata tragicamente uno degli spiriti che detesta, intraprendi una disperata ricerca di un modo per liberarla dalla sua nuova situazione. Nelle terre selvagge infestate del Nord America, entra nella vita delle comunità di New Eden per alleggerire un mondo afflitto da creature soprannaturali e antichi segreti. Usa il tuo ingegno o combina i poteri spirituali di Antea e il potente arsenale di Red per sconfiggere e bandire le anime che tormentano i vivi", raccontano gli sviluppatori.

Il gioco richiederà di prendere decisioni importanti che avranno un impatto tua storia e sulle sfide da affrontare. È possibile prenotare da subito la Collector's Edition di Banishers: Ghosts of New Eden per ottenere una statuetta separabile di Red e Antea, l'artbook ufficiale del gioco, una Steelbook, due anelli con sigillo Banishers e il gioco sulla piattaforma scelta (copie fisiche per console, copia digitale per PC) con il DLC in-game Wanderer Set.

Don't Nod, per chi non lo sapesse, è uno sviluppatore francese nel cui passato vi sono giochi come Remember Me, Life is Strange e Vampyr.