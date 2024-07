Microsoft e Activision, dopo l'acquisizione licenziamenti e rincari: l'antitrust britannica aveva ragione?

Sono trascorsi diversi mesi dall'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e molto è cambiato per ambedue le società, anche rispetto a quanto sostenuto da Microsoft in tribunale prima che l'operazione si concludesse.

È trascorso solo qualche mese da quando Microsoft ha acquisito Activision Blizzard, eppure i cambiamenti sono stati numerosi e drastici. Tra licenziamenti e aumenti di prezzo per i consumatori, viene spontaneo chiedersi: forse i timori dell'antitrust britannica erano fondati?





Per chi non lo sapesse – o semplicemente non se lo ricorda – in una prima fase, la CMA (Competition and Market Authority) britannica bocciò l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. La principale motivazione fu l'instaurazione di un regime quasi monopolistico dell'azienda di Redmond che avrebbe potuto approfittare della sua posizione dominante sul mercato.

In particolare, le preoccupazioni riguardavano le eventuali conseguenze sui consumatori poiché, in assenza di una reale concorrenza, non avrebbero più avuto la possibilità di scegliere. Era soprattutto Call of Duty, un titolo di riferimento per l'intera industria dal punto di vista commerciale, il pomo della discordia tra Microsoft, Sony e CMA.

In sede legale, però, Microsoft ha garantito che Activision Blizzard avrebbe mantenuto la sua indipendenza e che l'integrazione di Call of Duty nell'offerta Xbox non avrebbe causato aumenti di prezzo. Proprio su quest'ultimo punto, Microsoft sottolineò che un aumento del costo per i consumatori avrebbe rischiato di ridurre il numero degli abbonati.

Tuttavia, pare che le promesse fatte da Microsoft in tribunale non siano state mantenute. All'inizio di quest'anno, la società ha annunciato 1.900 licenziamenti tra la divisione Xbox e Activision Blizzard, ma pare che addirittura i tagli stiano proseguendo oltre. Pochi giorni fa abbiamo riportato il post di una dipendente Microsoft licenziata mentre era in vacanza il che, secondo Tom Warren, è solo uno degli allontanamenti operati da Microsoft in una nuova tornata di tagli.

E per quanto riguarda Call of Duty e i prezzi? Ebbene, proprio ieri Microsoft ha annunciato un aumento del prezzo di Xbox Game Pass su tutte le piattaforme, PC incluso. Va riconosciuto che stiamo attraversando un periodo in cui tutti i prezzi sono in aumento per l'intera industria dell'intrattenimento (e non solo).

Bisogna anche ammettere, però, che il tempismo è piuttosto curioso: solo qualche settimana fa la regina dei sistemi operativi ha annunciato che, per la prima volta, il nuovo Call of Duty, Black Ops 6, sarà disponibile su Game Pass dal giorno di lancio.

Naturalmente, tali riflessioni non sono passate inosservate a Microsoft. I licenziamenti, stando a quanto dichiarato dalla società, erano già stati pianificati da Activision Blizzard, mentre l'aumento del costo del Game Pass fu anticipato da Phil Spencer prima della chiusura dell'accordo.