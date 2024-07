Microsoft aumenta i prezzi di Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Core e PC Game Pass

In vista dei prossimi preminenti rilasci, Microsoft ha rivisto al rialzo i prezzi del suo servizio in abbonamento. Inoltre, un nuovo abbonamento senza rilasci day one verrà lanciato a breve.

Microsoft aumenta nuovamente i prezzi di Xbox Game Pass Ultimate a partire dal prossimo 12 settembre per quanto riguarda gli attuali abbonati, e lancerà un nuovo abbonamento definito “Standard” che non include l’accesso day-one ai giochi prodotti da Xbox. Mentre la data da segnare sul calendario per chi è già abbonato è quella del 12 settembre, chi sottoscrive in questo momento un nuovo abbonamento si ritrova fin da subito con le tariffe aggiornate. Circa un anno fa Microsoft aveva già rialzato i prezzi di 1 o 2 euro a seconda del piano di abbonamento.

Per l'Italia, Xbox Game Pass Ultimate passa da 14,99 a 17,99 euro per l'abbonamento mensile. Game Pass Core, invece, vede un prezzo annuale aumentare da 59,99 a 69,99€. Ricordiamo che Game Pass Core è una versione base che si concentra sul multiplayer online e una selezione limitata di giochi (25 rispetto agli oltre 100 del pacchetto Ultimate), mentre Xbox Game Pass Ultimate offre un pacchetto completo con una vasta libreria di giochi, accesso al cloud gaming, EA Play e altre funzionalità premium.

Rincari anche per PC Game Pass, che passa da 9,99 a 11,99€ al mese. Gli aumenti di prezzo arrivano poco prima del lancio al day one di Call of Duty: Black Ops 6 su Game Pass. Per la prima volta un capitolo di Call of Duty si trova al lancio sul servizio in abbonamento di Microsoft, il che rappresenta un grosso valore aggiunto visto che la serie rimane tra le più seguite e acquistate dagli appassionati. Era prevedibile, quindi, che Microsoft ritoccasse i prezzi dei suoi abbonamenti.

Che peraltro rimangono convenienti rispetto a quanto offerto da altri produttori di videogiochi, alla luce anche della consistenza del catalogo Game Pass e della versatilità del servizio. Il prospetto con tutte le modifiche ai prezzi per le varie nazioni si trova qui.