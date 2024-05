Black Ops 6 sarà il primo Call of Duty su Game Pass. Ed ecco il teaser trailer

Call of Duty: Black Ops 6 sarà il primo Call Of Duty a essere lanciato su Game Pass, secondo una notifica diffusa questa mattina tramite l'app Xbox Game Pass per iPhone e Android. Non si tratta, quindi, di un annuncio diretto di Microsoft o di Activision, ma sembra comunque una solida conferma.

La presenza di Black Ops 6 su Game Pass fin dal giorno del lancio costituirebbe un gran bel cambiamento per tutta l'industria dei videogiochi, essendo i Call of Duty tra i titoli in assoluto più venduti. Del resto, anche il recentissimo Senua's Saga: Hellblade II ha debuttato fin dal lancio su Game Pass. Un ex PR senior di Microsoft, inoltre, ha definito come vitale la presenza di Call of Duty su Game Pass se si vuole che il servizio ad abbonamento diventi "sostenibile".

Non solo sarebbe il primo Call of Duty a debuttare su Game Pass nel giorno del lancio, ma anche il primo CoD in assoluto sul servizio ad abbonamento, visto che a oggi non è possibile giocare un qualsivoglia capitolo della serie pagando solo l'abbonamento.

Contemporaneamente a queste informazioni, è stato rilasciato un teaser trailer molto criptico a proposito del nuovo Call of Duty. Questo breve filmato sembra confermare l'ambientazione della Guerra del Golfo per il nuovo CoD, con fugaci scorci di Margaret Thatcher, Saddam Hussein e George Bush.

Tutte le conferme arriveranno il prossimo 9 giugno in occasione dell'Xbox Games Showcase con la presentazione ufficiale di Call of Duty: Black Ops 6.