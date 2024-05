Call of Duty Black Ops 6 è ufficiale: presentazione il 9 giugno all'Xbox Games Showcase

Activision ha ufficialmente annunciato il nuovo capitolo dello sparatutto più venduto nella storia dei videogiochi: il prossimo Call of Duty sarà Black Ops 6. Il publisher ha rilasciato un piccolo trailer live-action, mentre il reveal completo è atteso per il prossimo 9 giugno durante l'Xbox Games Showcase.

Del nuovo sparatutto sviluppato da Treyarch sappiamo davvero poco. Il publisher ha rilasciato un breve teaser live-action in cui un gruppo di manifestanti vandalizza il monte Rushmore coprendo gli occhi dei quattro presidenti con degli striscioni. Su di essi appare la scritta "The truth lies" (la verità mente).

Nel frattempo, però, Activision ha attivato anche un sito intitolato proprio con questa frase. Su di esso è presente un televisore a tubo catodico interattivo con il quale è possibile accedere ad altri spezzoni di filmato che danno una piccola anticipazione di cosa sarà presente nel gioco. Per tale ragione vi riportiamo il link al sito e lasciamo che siate voi a scoprire come trovare i video.

Possiamo anticiparvi, però, che stando a quanto mostrato Black Ops 6 ci porterà a visitare alcuni dei più importanti palazzi del potere internazionali. Inoltre, sembra che anche per Black Ops 6 non vi sarà alcun ritorno al combattimento futuristico che ha caratterizzato i capitoli prima di Cold War – quinto della saga, da qui la scelta del titolo pur in assenza di un "Black Ops 5".