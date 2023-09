Xbox Game Pass aumenterà di prezzo, il capo di Xbox avvisa i fan

Durante il Tokyo Game Show, al quale Phil Spencer ha personalmente preso parte, il capo di Microsoft Gaming ha già preannunciato che ci saranno nuovi aumenti per l'abbonamento di Xbox Game Pass. Secondo il dirigente, la qualità del servizio, che Microsoft intende migliorare periodicamente, andrà inevitabilmente di pari passo con il costo dell'abbonamento.

Il dirigente ha prima fatto il punto della situazione sul servizio, che con il rilascio di Starfield – qui la nostra anteprima dell'ultimo kolossal di Bethesda – ha fatto registrare ottimi numeri. Inoltre, Spencer ha sottolineato che con l'arrivo di Forza Motorsport, Microsoft potrà finalmente definire mantenuta la promessa di rilasciare regolarmente grandi titoli su Xbox Game Pass.

"Innanzitutto, vogliamo offrire opzioni alternative agli utenti per costruire la propria libreria. Puoi abbonarti a Game Pass e giocare, oppure acquistare i giochi. Attualmente milioni di utenti si sono abbonati a Game Pass e la maggior parte di loro è soddisfatta. Sebbene la premessa sia quella di garantire il maggior valore possibile, credo che il prezzo dovrà inevitabilmente aumentare in futuro" ha spiegato Spencer in un'intervista alla testata giapponese Game Watch.

"Abbiamo già aumentato i nostri prezzi una volta di recente, ma la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione. È importante che i clienti riconoscano [il servizio, ndr] come di valore anche a fronte di un aumento del prezzo".

Proprio lo scorso giugno Microsoft ha annunciato una leggera revisione dei prezzi di Game Pass negli Stati Uniti, portando l'abbonamento base da 9,99 a 10,99 dollari e Game Pass Ultimate da 14,99 a 16,99 dollari. Anche in Europa l'abbonamento a Game Pass Ultimate è passato da 9,99 a 10,99 euro così come quello a Game Pass Ultimate è passato da 14,99 euro a 16,99 euro. Invariato per il momento il prezzo di Game Pass per PC.

Allo stesso tempo, però, il capo di Xbox ha sottolineato che l'azienda sta lavorando con diversi studi giapponesi per alcuni giochi first-party non ancora annunciati. In passato, Spencer aveva già manifestato l'interesse nei giochi asiatici, un terreno su cui naturalmente le rivali di Sony e Nintendo si trovano molto più a loro agio.

Nel frattempo, i giocatori possono accedere a Lies of P, ultima opera di Neowiz Studio di ispirazione souls-like disponibile su Game Pass dallo scorso 19 settembre. Il gioco propone una visione in chiave dark della storia di Pinocchio, in un GDR d'azione molto vicino alle esperienze di From Software.