Lies of P è un souls-like che si rifà alla storia di Pinocchio: uscirà a settembre

Ispirato alla famosa storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d'azione souls-like ambientato nell'oscura città di Krat, ispirata alla Belle Époque. Un tempo bellissima, Krat si è trasformata in un incubo vivente, mentre marionette mortali si scatenano e una piaga si diffonde nel territorio. I giocatori vestiranno i panni di P, un burattino che deve farsi strada attraverso la città nel suo inarrestabile viaggio per trovare Geppetto e diventare finalmente umano.

Lies of P presenta un mondo elegante e pieno di tensione, punta a un profondo sistema di combattimento e di personalizzazione del personaggio e una storia avvincente con interessanti scelte narrative in cui più bugie vengono dette, più P diventa umano, dove prevale il motto: "in un mondo pieno di bugie, non ci si può fidare di nessuno..."

La favola senza tempo di Pinocchio è stata reimmaginata con una grafica cupa e sorprendente mentre i giocatori dovranno affrontare missioni procedurali interconnesse il cui svolgimento cambia a seconda delle bugie che si raccontano e che influenzano il finale della storia. Abbiamo anche un sistema di combattimento corpo a corpo in stile souls-like con un arsenale di armi e abilità a disposizione di P.

Le armi possono essere combinate tra di loro in una moltitudine di modi diversi per trovare gli attacchi più efficaci, mentre modificare le parti del corpo di P consente di acquisire nuove abilità e ottenere vantaggi in battaglia. Non tutti i miglioramenti servono a combattere, ma alcuni possono fornire altre caratteristiche uniche e utili per aiutare P nel suo viaggio.

Inoltre, disponibile per il download da oggi, una nuova demo offre ai giocatori l'accesso anticipato ai primi due capitoli di Lies of P, che includono scontri con i boss, l'introduzione di personaggi chiave e aree uniche da esplorare. La demo offre diverse ore di gioco e permette ai giocatori di esplorare liberamente l'area principale del gioco, l'Hotel Krat.

Lies of P uscirà il 19 settembre 2023 ed è già disponibile per il pre-ordine: è previsto su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. A settembre sarà disponibile anche un'edizione fisica standard, mentre i fan che preordineranno quest'ultima o la Deluxe Edition fisica riceveranno anche il "Mischievous Puppet's Set", con un costume in-game bonus. Per altri dettagli sul gioco vi rimandiamo a questo contenuto.