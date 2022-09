Lies of P: 30 minuti di gameplay per il souls-like che si rifà a Bloodborne

Durante la Gamescom 2022, uno dei giochi che ha attirato la maggior attenzione è stato Lies of P, un souls-like che rivisita la storia di Pinocchio. All'evento, molti hanno avuto un primo assaggio di quella che sarà l'esperienza offerta dal gioco insieme a tutte le peculiarità che lo accompagneranno.

Si tratta di un titolo che ha sollevato diverse critiche, a causa di una forte somiglianza, almeno dal punto di vista dell'impatto visivo, con Bloodborne. In realtà Neowiz, studio impegnato nello sviluppo del gioco, ha subito chiarito nella figura del game director Ji-won Choi che si tratta di una somiglianza voluta, ma che non rappresenta un'imitazione.

Il produttore capo ha sottolineato la forte ispirazione che hanno avuto i titoli di FromSoftware sul progetto, descrivendo il team come degli "artigiani". Di conseguenza, l'obiettivo di Neowiz è quello di raggiungere la qualità e la cura dei dettagli che la software house giapponese investe nelle proprie produzioni.

Lies of P prova a realizzare questa aspirazione, ma portando alcune novità nel genere e, quindi, provando a costruirsi una propria identità. Ad esempio, le armi dovranno essere assemblate, ma sarà possibile combinarne parti diverse per realizzare strumenti di morte quanto più adatti al proprio stile di gioco. Diversa sarà anche l'evoluzione della trama, non lineare, ma influenzata dal modo in cui mentiremo - da qui il nome Lies of P.

Anche la storia a cui si ispira Neowiz è molto diversa e, come anticipato, è Pinocchio. Va però specificato che non si tratta della rivisitazione per bambini elaborata da Disney, ma della narrazione originale. Questa tratta tematiche "varie e adulte" e coinvolge un discreto numero di scenari che hanno consentito a Neowiz di plasmare un'opera "oscura" e coinvolgente nella quale spaziare tra ambientazioni molto diverse tra loro.

Naturalmente, al centro dell'attenzione ci sarà il livello di sfida che, in linea con le proposte di FromSoftware, sarà piuttosto alto. Il gioco sarà disponibile per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, ma non vi è ancora una data d'uscita se non un generico 2023.