Il videogioco di Star Wars di Ubisoft potrebbe arrivare prima del previsto

Il gioco, annunciato nel 2021 e affidato al game director di The Division 2, Julian Gerighty, sarà a mondo aperto e utilizzerà il motore grafico Snowdrop. Secondo informazioni recentemente raccolte da Kotaku, sebbene non se ne parli molto, il suo sviluppo è giunto a buon punto, tanto che potremmo vedere questo titolo in commercio già nella prima parte dell'anno prossimo.

Ubisoft, infatti, punterebbe a commercializzarlo nel suo anno fiscale 2023-24. Tuttavia, Kotaku ha raccolto anche informazioni che contraddirebbero questa prima fonte, le quali sostengono che il progetto ha subito una serie di rallentamenti dopo certe difficoltà incontrate nello sviluppo. Internamente noto come Project Helix, sarebbe stato fin troppo ambizioso prevedendo viaggi spaziali interplanetari e una varietà di scenari, andando a posizionarsi come il titolo di Ubisoft maggiormente esteso dai tempi degli ultimi Assassin's Creed.

Con ogni probabilità ne sapremo di più in occasione dello showcase di Ubisoft previsto per il prossimo 12 giugno, che di fatto sostituirà la presenza del produttore francese all'E3 (il quale, ricordiamo, è stato cancellato). Non si tratta dell'unico gioco di Star Wars in fase di realizzazione: recentemente è arrivato Jedi Survivor, mentre sono almeno altri due i progetti di Respawn Entertainment su Star Wars (un FPS e uno strategico, qui dettagli).

Ricordiamo, infine, che un altro gioco ufficiale su Star Wars è stato annunciato: si tratta di Star Wars Eclipse, affidato a Quantic Dream e ambientato nell'epoca, finora solo letteraria, dell'Alta Repubblica.