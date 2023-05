Alan Wake 2 arriverà ad ottobre secondo il doppiatore del protagonista

Di recente, Matthew Poretta, doppiatore di Alan Wake nella versione originale, ha partecipato al podcast su YouTube Monster, Madness and Magic. Durante l'intervista ha rivelato che Alan Wake 2 dovrebbe raggiungere gli scaffali a ottobre, anche se non si tratta di un'informazione ufficiale.

L'uomo, che interpreta anche la voce del Dottor Casper Darling in Control, ha raccontato della sua esperienza lavorando al gioco. Proprio la settimana scorsa è stato in Finlandia per Alan Wake 2 e ha sostenuto che i lavori sono ancora in corso, definendo il team di Remedy "persone eccezionali".

"Il mio manoscritto ha preso vita e tutto prova a uccidermi" ha dichiarato Poretta. "Dovrebbe uscire a ottobre" ha poi continuato. Naturalmente, ha anche chiarito che si tratta di un'informazione confidenziale, ma non di una data comunicatagli direttamente da Remedy.

Tuttavia, Tero Virtala, CEO di Remedy, ha dichiarato a febbraio che tutti i contenuti erano prossimi al completamento. Questo fa ben sperare in un rilascio a fine anno che sarebbe in linea con la data d'uscita promossa finora da Remedy, la quale si limita a un generico 2023.

Per il momento, le uniche informazioni che abbiamo sono che il titolo dovrebbe arrivare entro quest'anno su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Nel caso della versione PC, inoltre, si tratta di un'esclusiva per l'Epic Games Store.