GTA 6: secondo alcuni, costerà 150 dollari. Ma è possibile?

Quasi tutte le fonti di informazione legate al mondo dei videogiochi stanno riportando l'indiscrezione secondo la quale Grand Theft Auto 6, il prossimo gioco a mondo aperto di Rockstar, avrà un costo per copia addirittura di 150 dollari. Questo perché i costi di produzione sarebbero aumentati a dismisura nel corso degli anni, con alcuni che riferiscono che ammonterebbero addirittura a 2 miliardi di dollari.

Ci siamo resi conto di queste indiscrezioni qualche giorno fa, ma abbiamo preferito non riportarle perché non confermate e perché sono troppo distopiche rispetto a ciò a cui l'industria dei videogiochi ci ha abituato. Un prezzo al pubblico di 150 dollari sarebbe completamente fuori dal mercato, mentre un costo di produzione di 2 miliardi rappresenterebbe un vero e proprio record, distaccandosi in maniera enorme rispetto alle più costose produzioni che oggi abbiamo nei mondi del cinema e dei videogiochi.

Tuttavia, dopo il rumore che si è venuto a creare su queste affermazioni, probabilmente una riflessione va fatta. Innanzitutto, la community dei giocatori si è spaccata: per alcuni è "vergognoso" un prezzo del genere, ma una buona parte lo giustifica. I Grand Theft Auto sono stati negli ultimi anni fra i videogiochi più ampi e con maggiore profondità, senza rinunciare alla qualità, trainando per certi versi l'intera industria dei videogiochi. GTA 5, in particolare, è rimasto fra i titoli più venduti anche a diversi anni dal rilascio della versione originale.

Alcuni sostengono che, presumendo che GTA 6 riuscirà a garantire 150 ore di contenuti, pagare un dollaro per ora sarebbe comunque conveniente, considerata l'alta qualità che il prodotto dovrebbe offrire. "Sarei imbarazzato se dovessi ammettere quale cifra sarei disposto a pagare per questo gioco" ha scritto un utente su Reddit. Un altro ha aggiunto che un prezzo del genere sarebbe "disgustoso", aggiungendo però che lo pagherebbe comunque.

Altri, nel frattempo, hanno affermato che un prezzo del genere sarebbe “letale” per i loro portafogli e che non potrebbero permetterselo. Insomma, sembra irrealistico che Take-Two e Rockstar possano chiedere così tanto per una copia di Grand Theft Auto 6 ma, probabilmente, dopo queste reazioni potrebbero pensarci seriamente.

I Grand Theft Auto negli ultimi anni hanno visto un processo di lavorazione ben diverso dalla maggior parte degli altri videogiochi. Rockstar si prende tutto il tempo necessario e ne rilascia un nuovo capitolo dopo diversi anni dal precedente, creando un vero e proprio "evento" che coinvolge tutta l'industria dei videogiochi. Al tempo stesso, che queste indiscrezioni non corrispondano a realtà parebbe essere confermato da alcuni rumor del passato secondo i quali Rockstar vorrebbe assicurarsi di evitare di sottoporre il suo staff ad eccessivo stress nelle fasi di sviluppo e far lievitare i costi di produzione.

Grand Theft Auto 6 è diventato ufficiale nella prima parte dello scorso anno, ma Rockstar, ad oggi, non ha comunicato nessun dettaglio sulle caratteristiche di gioco né ha rilasciato immagini o video.