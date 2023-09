LG presenta il monitor gaming LG UltraGear OLED per i fan di League of Legends

LG ha presentato un'edizione limitata del suo monitor gaming UltraGear OLED (modello 27GR95QL) dedicata agli appassionati del celebre videogioco League of Legends. Il monitor, caratterizzato da un design personalizzato ispirato all'universo del popolare MOBA, sarà disponibile in esclusiva sugli LG Online Shop ufficiali di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Arabia Saudita e Corea del Sud a partire dalle prossime settimane. Il MOBA free-to-play, uscito nel 2009, vanta ad oggi oltre 600 milioni di giocatori attivi con una media mensile di 180 milioni di utenti.

Frutto della collaborazione tra LG ed il publisher Riot Games, il monitor integra icone e immagini di League of Legends nelle schermate dei menu e sulla struttura esterna, con richiami grafici alle iconiche meccaniche di gioco. La limited edition celebra il legame tra LG ed il titolo multiplayer, di cui il colosso coreano è partner ufficiale fornendo i propri monitor UltraGear alle squadre della lega professionistica europea LEC.

Oltre al design personalizzato, il 27GR95QL offre un ampio display OLED 27" con frequenza d’aggiornamento di 240Hz, 0,03 ms di tempo di risposta GTG, risoluzione QHD e copertura DCI-P3 al 98,5%. Pensato per il gioco competitivo, il monitor garantirà un’esperienza fluida e coinvolgente grazie alle sue caratteristiche da top di gamma, oltre a funzioni specifiche per il gaming.

I gamer troveranno inoltre sui menu d'opzione il caratteristico logo di League of Legends, per una completa immersione nell’universo del titolo Riot Games. La limited edition del monitor UltraGear OLED sarà preordinabile in Italia dal 18 Ottobre, con la possibilità di ricevere tre skin di campioni come bonus early buyer.