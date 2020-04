GTA 6 sarà più piccolo di GTA 5? Cambio di rotta per Rockstar

Grand Theft Auto 6 è "ancora all'inizio dello sviluppo", ma potrebbe essere sviluppato secondo logiche leggermente differenti rispetto agli ultimi giochi Rockstar. Nelle settimane che precedettero il lancio di Red Dead Redemption 2, l'ex-direttore di Rockstar Dan Houser affermò che gli sviluppatori senior lavoravano per oltre 100 ore a settimana.

Questa situazione ha creato un dibattito all'interno di Rockstar, e negli ambienti videoludici in generale, e ha portato a un'indagine per valutare le richieste di Rockstar ai propri dipendenti. I controlli sembrano aver dato i loro frutti: molti sviluppatori Rockstar adesso parlano positivamente dei cambiamenti dell'azienda e sembra che lo studio stia modificando il modo in cui i giochi vengono realizzati.

"Il prossimo capitolo di Grand Theft Auto si caratterizzerà per dimensioni più moderate (ma, secondo gli standard di Rockstar, questo vuol dire che sarà comunque un gioco molto grande)" si legge in un report di Kotaku. "Verrà poi ampliato nel corso del tempo, il che può aiutare a diluire il lavoro dei dipendenti ed evitare le proteste".

I lavori su GTA 6 sono appena partiti, secondo quanto ha appreso Kotaku, e quindi qualsiasi piano di sviluppo è ancora soggetto a modifiche. I momenti di crisi nei rapporti con i dipendenti solitamente avvengono a poche settimane dal rilascio, quando il lavoro va intensificato per rispettare le tempistiche stabilite dal distributore. Considerato il successo di GTA 5, il sesto capitolo del noto franchise è inevitabile, ma allo stesso tempo il suo rilascio è ancora molto lontano nel tempo.

"Sembra ci sia adesso una cultura del lavoro più sana" ha detto un dipendente di Rockstar che ha chiesto di rimanere anonimo. "Vedremo cosa succederà tra un anno o due, ma sembra che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per quelle che sono le dimensioni di questa azienda".

Rockstar sembra aver affrontato seriamente il problema. In passato è stata accusata di essere come una "confraternita" e si è parlato di maniacalità da parte di alcuni dirigenti. Gli amministratori e i dirigenti che hanno troppo insistito in questa direzione sono stati rimossi e, sebbene si tratti di un processo molto lungo, sembra che qualcosa stia iniziando a cambiare.

Rockstar Games ha sede centrale a New York, mentre Red Dead Redemption e Grand Theft Auto vengono sviluppati nella sede di Rockstar North, a Edimburgo.