Dan Houser, co-fondatore di Rockstar, lascia l'azienda

Un momento molto importante per Rockstar Games, in vista del lancio di Grand Theft Auto 6. Dan Houser, che ha fondato l'azienda nel 1998 insieme al fratello Sam, sta per lasciare l'azienda. Le dimissioni avranno effetto l'11 marzo prossimo.

"Dopo una lunga pausa iniziata nella primavera del 2019, Dan Houser, vicepresidente di Rockstar Games, lascerà l'azienda" si legge in un documento finanziario depositato da Take-Two Interactive, società a cui Rockstar Games appartiene. "Siamo estremamente grati per il suo contributo. Rockstar Games ha creato alcuni dei mondi di gioco più acclamati dalla critica, oltre che di grande successo commerciale. Dan ha contributo alla creazione di una community globale di fan appassionati e di un team di incredibile talento, che rimane concentrato sui progetti attuali e futuri".

Il ruolo del fratello Sam Houser non è in discussione. I due fratelli Houser sono i principali responsabili della produzione della serie GTA dal terzo capitolo in poi, oltre che di Red Dead Redemption. Giochi che hanno cambiato il modo dei giocatori di rapportarsi all'open world, oltre che le tecniche di narrazione all'interno di un videogioco.