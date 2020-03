Grand Theft Auto 6, rumor sempre più insistenti: annuncio imminente?

Alla luce del successo di Grand Theft Auto V, che continua a vendere tantissimo a circa 7 anni dal rilascio, e della sua componente Grand Theft Auto Online, e dopo aver completato Red Dead Redemption 2, appare scontato che Rockstar Games pensi a un Grand Theft Auto 6.

Oltretutto dall'uscita del quinto capitolo è già trascorso più tempo tra quello intercorso tra il rilascio di Grand Theft Auto IV e Grand Theft Auto V, ovvero 5 anni. I rumor hanno continuato a susseguirsi per mesi, e addirittura è emerso un elenco di presunte caratteristiche di gioco quando un beta tester ha pubblicato online una serie di dettagli in proposito.

Fino a poco tempo fa, inoltre, il dominio GTAVI.com ha reindirizzato i visitatori al sito di Rockstar Games. Adesso, un utente su Reddit ha scoperto tramite una ricerca WHOIS che il dominio è stato rinnovato il 23 marzo e non reindirizza più i visitatori. L'amministratore del dominio, così come è indicato nel WHOIS, è inoltre lo stesso che si occupa dei siti di GTA IV e V.

Questo tipo di cose solitamente accade proprio prima di un annuncio, e con le console di nuova generazione in arrivo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Inoltre, un utente anonimo su 4Chan rincara la dose: "Vedi tu se vuoi credere o meno a questo leak; dopotutto, tutti scopriranno presto la verità. Queste informazioni sono state ottenute da fonti interne attraverso i team che si occupano di social media di aziende come Rockstar Games, WB Montreal, Nintendo, Activision e EA".

Secondo questa indiscrezione, GTA 6 dovrebbe portare i giocatori a Vice City con uno scenario in stile anni '80. E nella parte multiplayer pare che si possa giocare anche come poliziotti.