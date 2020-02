GTA 5 è ancora il videogioco più venduto in Europa

Nonostante i suoi sette anni, Grand Theft Auto V è ancora il videogioco più venduto, perlomeno in Europa. Le mod degli utenti, unitamente alla modalità online su mappa aperta Grand Theft Auto Online, rendono questo gioco ancora ampiamente godibile per i giocatori. Nella classifica dei più venduti lo seguono Fifa 20, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six: Siege e Call of Duty: Modern Warfare.

I dati provengono da una fonte attendibile, B2Boost. Nello specifico, dalle classifiche emerse con il progetto GSD (Game Sales Data) promulgato dalla federazione europea ISFE. Si riferiscono al territorio EMEAA (Europe Middle East Africa and Australia) e uniscono dati provenienti dai rivenditori fisici insieme alle copie vendute nel formato digitale tramite i servizi PlayStation Network, Xbox Live e Steam.

Il dato rimane curioso proprio perché GTA 5 non è gioco di attuale generazione. Al di là degli innegabili meriti del titolo Rockstar, fa trasparire una difficoltà a emergere da parte dei titoli più recenti. Inoltre, nel 2020 non abbiamo ancora avuto rilasci significativi, con un vuoto abbastanza importante lasciato dai produttori di videogiochi e di console. L'industria sta attendendo il passaggio alla nuova generazione, con PlayStation 5 e Xbox Series X, e non sarà certo una transizione semplice alla luce dei cambiamenti che si stanno verificando nel mondo della tecnologia e dei videogiochi.