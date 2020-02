Microsoft conferma: Xbox Series X senza VR

Microsoft continuerà sulla sua strada che non prevede dispositivi di Realtà Virtuale per le sue console, anche nel caso del sistema di nuova generazione Xbox Series X. "Ho personalmente alcuni problemi con la Realtà Virtuale e ritengo che a nessuno interessi realmente" aveva dichiarato Phil Spencer, direttore della divisione Xbox, a novembre. Le sue dure dichiarazioni scaturiscono dal fatto che la nuova Xbox non supporterà alcun dispositivo di Realtà Virtuale.

Nonostante questo, hanno attirato le ire dei giocatori, al punto che lo stesso Spencer ha dovuto fare un passo indietro e ritrattarle leggermente. Pur confermando l'intenzione di Microsoft di rendere Xbox Series X una console priva di VR. Nonostante l'annuncio di Half-Life: Alyx abbia certamente riacceso le speranze che la VR possa diventare un fattore nel gaming nell'immediato futuro.

"Probabilmente ho esagerato", ha detto Spencer nel podcast Gamertag Radio. "Non volevo mancare di rispetto alle persone che amano la realtà virtuale e ai team che stanno sviluppando le nuove esperienze. Volevo semplicemente essere chiaro con gli utenti Xbox su quale fosse il nostro focus. Se qualcuno si aspettava un visore di VR su Xbox Series X al lancio, volevo essere sicuro che non avesse false aspettative, perché non è nei nostri piani".

Spencer ha ammesso di aver trovato molto gradevoli alcune esperienze in Realtà Virtuale, ma ha poi sottolineato che la piattaforma migliore per questo tipo di gameplay è al momento il PC. Allo stesso tempo rimane qualche dubbio sulla convenienza per Xbox a trascurare la VR. Non solo perché la rivale Sony PlayStation la implementa già su PS4, ma anche perché la nuova Xbox arriverà sul mercato solo tra qualche mese e, nelle intenzioni di Microsoft, dovrà rimanere punto di riferimento per diversi anni. Inoltre, sarà dotata di un hardware relativamente potente, basato su un chip AMD personalizzato con architettura Zen2 per quanto riguarda la CPU e RDNA per la parte di GPU.

Spencer spiega che implementare la funzionalità "non è semplice come accendere un visore. Assicurarsi che la tecnologia funzioni al meglio su console richiederebbe a Microsoft di dedicare molte risorse umane al progetto, e in questo momento non può permetterselo. Anche se non è escluso che questo avvenga più avanti nel ciclo vitale di Xbox Series X.

"Continuiamo a osservare i cambiamenti e le innovazioni e non volgiamo lo sguardo da un'altra parte quando succede qualcosa di importante" ha detto ancora Spencer. "Non mi auguro che i piani sulla VR si dissolvano. Anzi spero che questa tecnologia si irrobustisca e diventi così importante al punto che per noi sarà impossibile non abbracciarla".