Xbox Series X è la nuova console di Microsoft, rivista nell'estetica

Microsoft ha mostrato per la prima volta la sua nuova console nel corso della serata dei The Game Awards, confermando che entrerà in commercio nella stagione natalizia 2020. È diversa dal punto di vista estetico rispetto alle precedenti, e assomiglia più a un PC tower che a una tradizionale console. Naturalmente, si tratta della concretizzazione di Project Scarlett, che assume il nome definitivo di Xbox Series X.

La console è dotata in cima di una grossa ventola che spinge il calore verso l'esterno, mentre in basso si può scorgere il lettore ottico. Può essere posizionata sia verticalmente che orizzontalmente e arriva con la nuova generazione di controller wireless, molto simile alla precedente ma con l'aggiunta del pulsante "Share" per la condivisione delle esperienze di gioco sui social network.

"Il suo design industriale ci consente di fornire una potenza di elaborazione quattro volte superiore a Xbox One X nel modo più silenzioso ed efficiente" si legge sul sito di Xbox. Nella serata è stato mostrato anche Senua’s Saga: Hellblade II, il seguito dell'apprezzato gioco di azione Ninja Theory. Microsoft sostiene che le immagini sono state catturate in-game e riflettono il potenziale che la nuova console può offrire agli sviluppatori di videogiochi.

Da un punto di vista tecnico, la nuova console sarà in grado di gestire giochi alla risoluzione 4K e a 60 fps, che in certi casi potranno essere addirittura 120 fps, con il supporto a tecniche di Variable Refresh Rate (VRR) e all'8K. Xbox Series X equipaggerà un processore basato sulla recente architettura Zen 2 e GPU RDNA di nuova generazione con supporto in hardware al Ray Tracing.

La console sarà in grado di gestire una tecnologia di Variable Rate Shading (VRS), che aumenterà o diminuirà la qualità del rendering a seconda delle risorse a disposizione e della complessità della scena, mentre la presenza dell'SSD ridurrà i tempi di caricamento e migliorerà le prestazioni nella gestione dello streaming dei contenuti. Ci saranno anche delle nuove tecnologie volte a contenere le latenze, come Auto Low Latency Mode (ALLM) e Dynamic Latency Input (DLI). Inoltre, Xbox Series X è predisposta per il cloud gaming.

"Una console, quattro generazioni di gaming" si legge in quella pagina: migliaia di giochi originariamente rilasciati per le precedenti Xbox saranno sin da subito disponibili sulla nuova console, così come saranno compatibili gli accessori e i servizi della famiglia Xbox Game Pass.

Su Xbox Series X arriveranno molti nuovi contenuti sviluppati appositamente, come Halo Infinite nel 2020. Tutti i principali sviluppatori di videogiochi e i 15 team della famiglia Xbox Game Studios sono già al lavoro sul nuovo hardware.