Xbox Project Scarlett con capacità di calcolo di 12 Teraflop e CPU AMD Ryzen 3000

Sia PlayStation 5 che Xbox Project Scarlett saranno basate su un processore della famiglia AMD Ryzen 3000 Zen 2 con 8 core e 16 thread. Mentre Mark Cerny ha delineato alcune delle caratteristiche della nuova PlayStation, Microsoft è rimasta molto più abbottonata sulla nuova console. Adesso, Windows Central rivela qualche dettaglio in più sul target prestazionale che i tecnici di Xbox si sono prefissati, appreso da fonti informate sui fatti.

Come precedentemente rivelato, saranno due le Xbox di nuova generazione: Anaconda, di fascia alta e paragonabile a Xbox One X; e Lockhart, posizionata sul segmento di mercato che attualmente è ricoperto da Xbox One S. Secondo quanto appreso da Windows Central, Anaconda si caratterizzerà per una capacità computazionale di 12 Teraflop, ovvero il doppio rispetto a quanto è attribuito all'attuale Xbox One X. Lockhart si fermerà a 4 Teraflop, ovvero sarà tre volte più potente di Xbox One S.

Il processore Ryzen 3000 nel caso di Xbox Project Scarlett sarà presente nella configurazione con frequenza di clock a 3,5 GHz e sarà accompagnato da 16 GB di memoria di sistema. Secondo la previsione, 13 GB saranno messi a disposizione degli sviluppatori di videogiochi, mentre i rimanenti 3 GB verranno riservati al sistema operativo. Anche da questo punto di vista gli sviluppatori si ritroveranno tra le mani una capacità hardware nettamente superiore all'attuale, visto che in termini di memoria di sistema non si va oltre i 9 GB che Xbox One X assegna agli sviluppatori.

Un fattore probabilmente ancora più determinante nel decretare il salto prestazionale della futura generazione di console dipenderà dalla presenza di unità SSD NVMe. Non c'è una conferma in tal senso, ma dovrebbe trattarsi di unità con interfaccia PCIe 4.0, nativa per le piattaforme Zen 2.

Gli SSD sulle console miglioreranno i tempi di caricamento e le capacità di streaming dei contenuti. Inoltre, le nuove Xbox si avvarranno del supporto al cloud gaming Project xCloud, che permetterà di giocare immediatamente senza dover attendere per il download e l'installazione sul disco locale. Nei giorni scorsi, Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha dichiarato di aver portato a casa un prototipo di Xbox Scarlett e di aver iniziato a provare la nuova console.

Difficilmente Microsoft ufficializzerà questi dettagli prima del prossimo E3 2020, mentre nel caso di Sony ci si attende una presentazione anticipata rispetto all'evento, probabilmente nel mese di febbraio.