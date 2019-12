The Game Awards 2019: Sekiro: Shadows Die Twice è il gioco dell'anno, tutti i premi e gli annunci

Nella notte si è tenuta l’edizione 2019 dei The Game Awards, l’annuale appuntamento nel quale vengono premiati i migliori videogiochi usciti sul mercato nell’ultimo anno. Organizzata come di consueto dal giornalista e produttore Geoff Keighley, nella cornice del Microsoft Theater di Los Angeles, la kermesse ha ricevuto anche quest’anno una copertura mediatica trasversale, attraverso i social e le principali piattaforme di video streaming.

A margine della manifestazione, la novità di quest’anno è rappresentata dal The Game Festival, un evento della durata di 48 ore che permette agli appassionati di tutto il mondo di testare con mano una dozzina di demo su Steam. L’appuntamento è in corso dalle 19:00 di ieri e proseguirà fino a sabato 14 dicembre alla stessa ora. Tra le versioni di prova spicca quella del remake di System Shock, sviluppato da Nightdive Studios.

"Sei anni fa ho scommesso tutto ciò che avevo per creare The Game Awards, così da celebrare la nostra passione per il gioco", ha dichiarato Keighley. "Ora sembra il momento giusto per compiere un passo successivo con The Game Festival, un approccio completamente digitale allo spazio degli eventi dei consumatori. Ammettiamolo: non tutti possono partecipare a una fiera fisica o un evento di consumo. Il Game Festival è stato progettato da zero come un evento senza barriere, estendendo i benefici di un evento fisico alla comunità di gioco globale che guarda i The Game Awards".

Molti i volti noti che sono saliti sul palco, tra i quali l’attore Norman Reedus ma anche l’ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, e la creative director Ikumi Nakamura. Nel corso della diretta streaming si sono inoltre susseguite le esibizioni dei Green Day e del gruppo scozzese CHVRCHES, a sua volta coinvolto nella realizzazione della colonna sonora Timefall di Death Stranding.

The Game Awards 2019: I Vincitori

Game of The Year

Control (Remedy/505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco/Sora/Nintendo)

Resident Evil 2 (Capcom/Capcom)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)

The Outer Worlds (Obsidian/Private Division)

Best Game Direction

Control (Remedy/505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

Resident Evil 2 (Capcom/Capcom)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna)

Best Narrative

A Plague Tale: Innocence (Asobo/Focus Home)

Control (Remedy/505)

Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

Disco Elysium (ZA/UM)

The Outer Worlds (Obsidian/Private Division)

Best Art Direction

Control (Remedy/505)

Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

Gris (Nomada Studio/Devolver)

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Grezzo/Nintendo)

Best Score/Music

Cadence of Hyrule (Brace Yourself Games/Nintendo)

Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

Devil May Cry 5 (Capcom)

Kingdom Hearts III (Square Enix)

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna)

Best Audio Design

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

Control (Remedy/505)

Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios)

Resident Evil 2 (Capcom)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)

Best Performance

Ashly Burch as Parvati Holcomb, The Outer Worlds

Courtney Hope as Jesse Faden, Control

Laura Bailey as Kait Diaz, Gears 5

Mads Mikkelsen as Cliff, Death Stranding

Matthew Porretta as Dr. Casper Darling, Control

Norman Reedus as Sam Porter Bridges, Death Stranding

Games for Impact

Concrete Genie (Pixelopus/SIE)

Gris (Nomada Studio/Devolver)

Kind Words (Popcannibal)

Life is Strange 2 (Dontnod/Square Enix)

Sea of Solitude (Jo-Mei Games/EA)

Best Ongoing Game

Apex Legends (Respawn)

Destiny 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Best Independent Game

Baba Is You (Hempuli)

Disco Elysium (ZA/UM)

Katana ZERO (Askiisoft/Devoler)

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna)

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Best Mobile Game

Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision)

GRINDSTONE (Capybara Games)

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna)

Sky: Children of Light (Thatgamecompany)

What the Golf? (Tribland)

Best Community Support

Apex Legends (Respawn/EA)

Destiny 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Best VR/AR Game

Asgard’s Wrath (Sanzaru Games/Oculus Studios)

Blood & Truth (SIE London Studio/SIE)

Beat Saber (Beat Games)

No Man’s Sky (Hello Games)

Trover Saves the Universe (Squanch Games)

Best Action Game

Apex Legends (Respawn/EA)

Astral Chain (Platinum Games/Nintendo)

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

Devil May Cry 5 (Capcom/Capcom)

Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios)

Metro Exodus (4A Games/Deep Silver)

Best Action/Adventure Game

Borderlands 3 (Gearbox/2K)

Control (Remedy/505 Games)

Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

Resident Evil 2 (Capcom)

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Grezzo/Nintendo)

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)

Best RPG

Disco Elysium (ZA/UM)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Kingdom Hearts III (Square Enix)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

The Outer Worlds (Obsidian/Private Division)

Best Fighting Game

Dead or Alive 6 (Team Ninja/Koei Tecmo)

Jump Force (Spike Chunsoft/Bandai Namco)

Mortal Kombat 11 (NetherRealm/WBIE)

Samurai Showdown (SNK/Athlon)

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo)

Best Family Game

Luigi’s Mansion 3 (Next Level Games/Nintendo)

Ring Fit Adventure (Nintendo EPD/Nintendo)

Super Mario Maker 2 (Nintendo EPD/Nintendo)

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo)

Yoshi’s Crafted World (Good-Feel/Nintendo)

Best Strategy Game

Age of Wonders: Planetfall (Triumph Studios/Paradox)

Anno 1800 (Blue Byte/Ubisoft)

Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Koei Tecmo/Nintendo)

Total War: Three Kingdoms (Creative Assembly/Sega)

Tropico 6 (Limbic Entertainment/Kalypso Media)

Wargroove (Chucklefish)

Best Sports/Racing Game

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Beenox/Activision)

DiRT Rally 2.0 (Codemasters)

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES Productions/Konami)

F1 2019 (Codemasters)

FIFA 20 (EA Sports)

Best Multiplayer Game

Apex Legends (Respawn/EA)

Borderlands 3 (Gearbox/2K)

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

Tetris 99 (Arika/Nintendo)

Tom Clancy’s The Division 2 (Massive Entertainment/Ubisoft)

Fresh Indie Game Presented by Subway

ZA/UM for Disco Elysium

Nomada Studio for Gris

DeadToast Entertainment for My Friend Pedro

Mobius Digital for Outer Wilds

Mega Crit for Slay the Spire

House House for Untitled Goose Game

Content Creator of the Year

Courage – Jack Dunlop

Dr. Lupo – Benjamin Lupo

Ewok – Soleil Wheeler

Grefg – David Martínez

Shroud – Michael Grzesiek

Best Esports Game

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

DOTA2 (Valve)

Fortnite (Epic Games)

League of Legends (Riot Games)

Overwatch (Blizzard)

Best Esports Player

Kyle ‘Bugha’ Giersdorf (Immortals, Fortnite)

Lee ‘Faker’ Sang-hyeok (SK Telecom, League of Legends)

Luka ‘Perkz’ Perkovic (G2 Esports, League of Legends)

Oleksandr ‘S1mple’ Kostyliev (Natus Vincere, CSGO)

Jay ‘Sinatraa’ Won (SF Shock, Overwatch)

Best Esports Team

Astralis (CS:GO)

G2 Esports (LOL)

OG (DOTA2)

San Francisco Shock (OWL)

Team Liquid (CS:GO)

Best Esports Event

2019 Overwatch League Grand Finals

EVO 2019

Fortnite World Cup

IEM Katowice 2019

League of Legends World Championship 2019

The International 2019

Best Esports Coach

Eric ‘adreN’ Hoag (Team Liquid, CS:GO)

Nu-ri ‘Cain’ Jang (Team Liquid, LOL)

Fabian ‘GrabbZ’ Lohmann (G2 Esports, LOL)

Kim ‘Kkoma’ Jeong-gyun (SK Telecom T1, LOL)

Titouan ‘Sockshka’ Merloz (OG, DOTA2)

Danny ‘Zonic’ Sørensen (Astralis, CSGO)

Best Esports Host

Eefje “Sjokz” Depoortere

Alex “Machine” Richardson

Paul “Redeye” Chaloner

Alex “Goldenboy” Mendez

Duan “Candice” Yu-Shuang

I giochi già annunciati

No More Heroes 3

Grasshopper e Marvelous hanno mostrato un nuovo trailer di No More Heroes 3, nuovo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2020.

Final Fantasy 7 Remake

Square Enix ha svelato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake. L’uscita del gioco è confermata per il 3 marzo 2020 su PlayStation 4.

Control – DLC Expeditions

Remedy Entertainment ha mostrato con un trailer il primo DLC di Control, intitolato Expeditions. Si tratta di un’espansione gratuita che potrà essere sbloccata da tutti i possessori del gioco senza alcun costo aggiuntivo. Nei panni di Jesse Faden si dovrà esplorare una nuova area di gioco e completare alcune sfide a tempo.

Ori and the Will of the Wisps

Moon Studio ha proposto un nuovo trailer di Ori and the Will of the Wisps. La data d’uscita del gioco è stata posticipata dall’11 febbraio all’11 marzo 2020.

Ghost of Tsushima

Come era stato anticipato con il teaser trasmesso durante il PlayStation State of Play, ai The Game Awards 2019 Sony ha condiviso un nuovo trailer esteso di Ghost of Tsushima, l'atteso action game sviluppato da Sucker Punch. Il filmato ha rivelato anche la finestra d’uscita, prevista per l’estate del 2020 su PlayStation 4.

Gears of War Tactics

Microsoft e Splash Damage hanno rivelato un nuovo trailer di Gears Tactics, spin-off ambientato dodici anni prima rispetto agli eventi del primo Gears of War. La data d’uscita è prevista per il 28 aprile 2020 su Xbox One e PC.

Le novità presentate

Xbox Series X

A sorpresa Phil Spencer, leader della divisione Xbox di Microsoft, è salito sul palco dei The Game Awards 2019 per annunciare Xbox Series X, nome definitivo dell’hardware di prossima generazione prodotto dalla casa di Redmond. Per l’occasione è stato mostrato un trailer che ha permesso di dare un primo sguardo al design della nuova console, prevista per la fine del 2020.

Hellblade II Senua’s Saga

Contestualmente all’annuncio di Xbox Series X, Phil Spencer ha svelato che il prossimo progetto di Ninja Theory è Hellblade 2: Senua’s Saga, sequel del titolo uscito nel 2017. Qui di seguito il primo trailer, catturato interamente in engine.

Godfall

Gearbox Publishing e Counterplay Games hanno annunciato Godfall, nuova proprietà intellettuale per PlayStation 5 e PC (in esclusiva Epic Games Store). Il gioco è un action RPG, potrà essere fruito sia in single player che in cooperativa ed è stato definitivo dagli sviluppatori un looter slasher.

“Con Godfall stiamo innovando per fornire una nuova interpretazione degli action RPG premiando il gameplay offensivo basato sulle abilità e rendendo ogni colpo importante”, ha dichiarato Keith Lee, direttore creativo e CEO di Counterplay Games. L’uscita è prevista alla fine del 2020. Ecco il primo trailer.

Nintendo ha annunciato l’uscita di Bravely Default 2, nuovo capitolo in arrivo su Switch il prossimo anno. Qui di seguito il primo trailer.

Sons of the Forest

Endnight Games ha presentato Sons of the Forest, sequel del survival horror The Forest. Le piattaforme di riferimento del nuovo progetto non sono state ancora comunicate.

Ruined King: A League of Legends Story

Riot Forge e Airship Syndicate hanno annunciato Ruined King: A League of Legends Story, gioco di ruolo a turni ambientato dopo gli eventi di Burning Tides. In questa avventura narrativa si assumerà il controllo dei campioni di League of Legends dovendo esplorare la città di Bilgewater e le misteriose Shadow Isles. L’uscita è prevista sia su console che su PC.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Tuque Games e Wizards of the Coast hanno svelato Dungeons & Dragons: Dark Alliance, successore spirituale di Baldur’s Gate: Dark Alliance. Il gioco potrà essere fruito da un massimo di quattro giocatori sia in cooperativa locale che online e porrà molta enfasi sull’azione e la progressione del personaggio. L'uscita è pianificata sia su PC che su console nell’autunno del 2020.

Weird West

Come preannunciato, Devolver Digital e WolfEye Studios hanno svelato Weird West, action RPG ambientato in una versione surreale dei territori di frontiera americani. Come si può notare dal filmato, il gioco proporrà una visuale dall’alto. Il team di sviluppo è stato fondato da alcuni ex membri di Arkane Studios (team di Dishonored e Prey), tra cui il creative director Raphael Colantonio e l’executive producer Julien Roby.

Magic: Legends

Perfect World Entertainment e Cryptic Studios hanno annunciato Magic: Legends, un nuovo MMORPG per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per il momento la data d’uscita non è stata comunicata.

Naraka Bladepoint

NetEase Games e lo studio di sviluppo 24 Entertainment hanno annunciato Naraka: Bladepoint, combat game melee multiplayer che arriverà su Steam nel 2020. "Naraka: Bladepoint offre azione a corto raggio ambientata nel misterioso regno orientale di Morus”, si legge nella sinossi. “Il gioco presenta un sistema di movimento illimitato che consente ai giocatori di arrampicarsi, appendersi ed effettuare mosse parkour. Naraka: Bladepoint è progettato per offrire un’esperienza di combattimento corpo a corpo e di esplorazione del mondo di gioco. Vediamo il filmato.

Nine to Five

Redhill Games ha annunciato Nine to Five, nuovo shooter tattico in prima persona per PC. In un futuro prossimo essere un mercenario al soldo delle corporazioni è diventato un lavoro come un altro. Nel gioco tre formazioni formate da un trio di giocatori ciascuna devono sfidarsi in altrettanti frenetici round. Il risultato di ciascun frame influenzerà l’inizio di quello successivo, perciò i giocatori saranno stimolati ad adattare continuamente il loro approccio alla partita.

New World

Amazon Games ha mostrato il primo trailer di New World, inedito MMO open world in uscita a maggio 2020. Il titolo è ambientato nel diciassettesimo secolo e porterà i giocatori alla scoperta di un’isola denominata Aeternum. In questo luogo dovranno conquistare il territorio e avere la meglio sulle fazioni rivali. New World includerà anche scontri su vasta scala e assedi fino a un massimo di 100 giocatori.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story

Riot Forge e Double Stallion Games hanno annunciato CONV/RGENCE: A League of Legends Story, action platformer destinato ad approdare sia su console che su PC.

The Wolf Among Us 2

Il publisher Telltale Games e AdHoc Studio hanno annunciato nuovamente The Wolf Among Us 2: A Telltale Series. Le piattaforme e la data d’uscita non sono state ancora rivelate. Qui di seguito il trailer di annuncio che è stato mostrato durante la diretta.

Fast & Furious Crossroads

Bandai Namco e Slightly Mad Studios hanno annunciato Fast & Furious Crossroads per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sul palco dei The Game Awards 2019 sono intervenuti Vin Diesel e Michelle Rodriguez, che hanno poi dato l’annuncio del Game of the Year. La data di lancio di Fast & Furios Crossroads è prevista a maggio del prossimo anno.