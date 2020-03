La MotoGP corre al Mugello ma in virtuale: domenica 29 marzo su Sky prove e gara

Evento che anticipa la disponibilità del videogioco MotoGP 20 , gameplay nel video qui riportato, prevista per il prossimo 23 aprile ; per maggiori informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a MotoGP 20 e quella di Sky Sport MotoGP .

Clicca per ingrandire

Il gran premio scelto è quello d'Italia del Mugello , prove e gare saranno trasmette domenica alle ore 15 su Sky Sport MotoGP , canale 208, con la telecronaca affidata come di consueto a Guido Meda e Mauro Sanchini .

Sky riporta in pista i piloti della MotoGP con un appuntamento virtuale previsto per la prossima domenica 29 marzo , ovvero un gran premio da disputare ciascuno a casa propria, con il gamepad tra le mani e il titolo MotoGP 19 di Milestone avviato sulla console.

Resta aggiornato sulle ultime offerte

Ricevi comodamente via email le segnalazioni della redazione di Hardware Upgrade sui prodotti tecnologici in offerta più interessanti per te

Registrati

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione.

Leggi la Privacy Policy per maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali