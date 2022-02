Grand Theft Auto 6: Rockstar conferma ufficialmente il progetto

Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto è in sviluppo da diverso tempo e Rockstar definisce lo stato dei lavori "a buon punto". Il progetto è già stato anticipato da diversi rumor, ma prima di oggi non è mai arrivata una conferma ufficiale da parte del produttore.

"Con la longevità senza precedenti di GTAV, sappiamo che molti di voi attendono impazientemente informazioni su una new entry nella serie Grand Theft Auto" si legge su Rockstar Newswire, in un lungo post dove si dettagliano anche le ultime novità a GTA Online. "Come ogni nuovo progetto che intraprendiamo, il nostro obiettivo è sempre quello di andare significativamente oltre ciò che abbiamo fatto in precedenza e siamo lieti di confermare che lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è avviato ed è a buon punto. Non vediamo l'ora di condividere altre informazioni non appena saremo pronti, quindi restate sintonizzati sul Newswire di Rockstar per i dettagli ufficiali. A nome di tutto il nostro team, vi ringraziamo per il vostro supporto e non vediamo l'ora di entrare nel futuro con voi!"

Non vi è dunque ancora un vero e proprio annuncio ufficiale con i primi media, ma sembra che non manchi molto. Dopo il successo di Grand Theft Auto V, uno dei giochi con le maggiori vendite negli ultimi anni, e la longevità di GTA Online, ancora oggi giocatissimo in diverse parti del mondo, non è assolutamente sorprendente che Rockstar voglia creare un nuovo capitolo della sua amatissima serie.

Nello stesso post, Rockstar fa sapere che GTA V e GTA Online nelle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S arriveranno il prossimo 15 marzo.