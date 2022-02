Steam Deck è enorme! Ecco i primi confronti

Steam Deck meraviglia per le sue dimensioni, a giudicare dalle reazioni di chi ha iniziato a usarla. Come nel caso dello youtuber Cary Golomb, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato una serie di confronti con altri dispositivi tecnologici e con oggetti di uso comune.

Steam Deck: dimensioni "generose"

Eccola a confronto con una banana, con l'originale PSP e al ben voluminoso controller di Wii U, rispetto al quale Steam Deck risulta sensibilmente più grande.

Valve ha annunciato che la Steam Deck sarà in vendita dal 25 febbraio e che le prime consegne a coloro che avevano prenotato la nuova console portatile partiranno il 28 febbraio. Chi invece acquista adesso la console, riceverà il suo sample non prima di aprile, ovviamente per effetto della nota crisi delle materie prime.

Vi ricordiamo che Steam Deck si presenta in tre versioni che si differenziano, oltre che per il bundle, soprattutto per la quantità e il tipo di storage a bordo: la versione base da 419 euro ha 64 GB di memoria eMMC, poi c'è una versione da 549 euro con un SSD NVMe da 256 GB e, infine, un terzo modello da 649 euro con un SSD NVMe da 512 GB. È inoltre possibile espandere in tutti e tre i casi lo spazio di archiviazione tramite una microSD ad alta velocità. Ulteriori dettagli tecnici potete leggerli qui.

Interessante infine "Dynamic Cloud Sync", una nuova funzionalità di gestione dei salvataggi sul cloud che permetterà di giocare senza interruzioni, da dove ci si è fermati, dal PC e dalla console.