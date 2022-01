Steam Deck: ci sarà un'innovativa gestione dei salvataggi sul cloud

Dynamic Cloud Sync è il nome della nuova funzionalità di gestione dei salvataggi sul cloud che permetterà, tra le altre cose, di proseguire l'esperienza di gioco su un PC senza per forza chiudere definitivamente l'applicazione su Steam Deck. Basterà, infatti, lasciare la console portatile in modalità sospensione, avviare il gioco su PC e proseguire immediatamente. Questo varrà anche al contrario, quindi se si inizia la sessione di gioco su PC e la si vuole proseguire su Steam Deck.

Sincronizzazione dinamica del cloud per Steam Deck

Quando Steam Deck andrà in sospensione, Dynamic Cloud Sync (sincronizzazione dinamica del cloud) caricherà automaticamente tutti i dati di gioco che hanno subito una modifica sul Cloud prima che il dispositivo entri in modalità standby, come si può leggere sul sito di Steam. A questo punto gli utenti potranno riprendere il gioco su qualsiasi PC, laptop o dispositivo diverso. Inoltre, Steam scaricherà automaticamente i dati di gioco modificati quando gli utenti torneranno a usare Steam Deck e riattiveranno il dispositivo.

La sincronizzazione dei salvataggi può apparire come un aspetto secondario, ma così non è, come ben sa chi gioca soprattutto in single player e condivide le esperienze fra più dispositivi. Spesso, i servizi online (tra cui anche Steam) non gestiscono nel migliore dei modi la funzione, e può capitare di perdere salvataggi o che vengano corrotti.

Dynamic Cloud Sync potrà essere disabilitata, con gli effetti che spiega Valve: senza la sincronizzazione dinamica del Cloud abilitata, Steam terrà traccia delle modifiche ai dati di gioco su Steam Deck. Tuttavia, se un utente metterà in standby il Deck mentre il gioco è in esecuzione e poi tenterà di riprenderlo su un dispositivo diverso, gli verrà richiesto di tornare al Deck per chiudere il processo in esecuzione o di continuare senza il progresso di gioco più recente salvato.

Il lancio di Steam Deck è stato recentemente posticipato a causa della crisi delle materie prime. Chi aveva prenotato la nuova console portatile di Valve dovrebbe riceverla nel corso del prossimo mese di febbraio. Per le nuove prenotazioni, invece, si stimano consegne non prima dell'estate.