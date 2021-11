Steam Deck in ritardo, spedizioni solo da febbraio 2022: colpa della carenza di chip

Valve ha comunicato che il debutto di Steam Deck, la console-PC portatile svelata nei mesi scorsi, slitta di due mesi. Le prime spedizioni non partiranno più a dicembre come comunicato in precedenza bensì a febbraio 2022.

"Siamo spiacenti, abbiamo veramente fatto del nostro meglio per risolvere i problemi della catena di fornitura globale ma, a causa della scarsa disponibilità delle materie prime, i componenti non arrivano presso le nostre strutture di produzione in tempo per rispettare le nostre date di lancio iniziali", si legge in una nota.

Chi ha già fatto l'ordine non deve temere nulla, la coda degli ordini rimarrà identica a quella precedente, ma chiaramente con una data di spedizione differente in virtù del ritardo. In rete si leggono testimonianze di ordini spostati da dicembre al Q1 2022, ma anche dal Q1 al Q2 2022.

Steam Deck è solo l'ultima vittima di una situazione che riguarda tutta la filiera tecnologica: la pandemia ha portato a un'impennata della domanda di chip che non può essere compensata nel breve dalla produzione.

TSMC, Samsung, Intel e altri produttori minori di semiconduttori stanno correndo ai ripari stanziando ingenti risorse per creare nuovi impianti produttivi o ampliare quelli esistenti, ma purtroppo questo impegno avrà un impatto sensibile sulla produzione solo nei prossimi anni, non immediato. C'è chi stima che la situazione migliorerà progressivamente dalla seconda metà del 2022, chi guarda al 2023. Insomma, si naviga a vista.

Quanto a Steam Deck, domani 12 novembre si terrà un evento online gratuito in cui si parlerà della console e soprattutto dell'hardware di Steam Deck, con un approfondimento sull'APU di AMD. La console portatile, lo ricordiamo, si basa su una APU AMD "Van Gogh" con 4 core / 8 thread Zen 2 (la stessa dei Ryzen 3000) con frequenza di 2,4 / 3,5 GHz e una GPU integrata AMD RDNA 2 con 8 Compute Unit (1 / 1,6 GHz), ossia 512 stream processor. Trovate ulteriori informazioni sui prezzi e le configurazioni in questa news, mentre altre informazioni utili le trovate qui.