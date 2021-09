Fortnite: ora c'è anche Will Smith, con una skin ispirata al film Bad Boys

Dai personaggi di Street Fighter a Kratos di God of War, passando per The Mandalorian e... LeBron James. Pensavamo di aver già visto di tutto, ma il battle royale di Epic Games ha ancora voglia di stupire e, soprattutto, di espandere ulteriormente il suo roster stellare.

Ecco dunque che anche Will Smith compie il suo debutto nel colorato mondo di Fortnite: l'attore statunitense, star di Men in Black e della serie Willy, il principe di Bel-Air, diventa un personaggio giocabile grazie a una skin ispirata a uno dei suoi ruoli più iconici.

Mike Lowrey invade il mondo di Fortnite: disponibile ora

"Mike Lowrey sa come tenere il sangue freddo. Che affronti un'avventura esplosiva o un inseguimento ad alta velocità, non perde mai il suo innegabile stile. E ora, il detective di South Beach si dirige su Fortnite". Esatto, Will Smith tornerà a vestire i panni del detective Mike Lowrey, protagonista del film Bad Boys. La pellicola diretta da Michael Bay nel 1995 ha avuto due sequel: Bad Boys II, uscito nel 2003, e il più recente Bad Boys for Life, approdato nei cinema nei primi mesi del 2020, giusto in tempo prima che le sale di tutto il mondo chiudessero.

Il bundle dedicato a Will Smith - il set Mina vagante - è ora disponibile all'acquisto nel Negozio oggetti di Fortnite. Il pacchetto include il costume di Mike Lowrey, il dorso decorativo Borsone da detective e l'esclusivo doppio piccone Coltelli Mina vagante. È possibile acquistare individualmente la skin del personaggio o acquistare l'intero set per ottenere tutti gli oggetti.

Quella di Epic Games è una scelta piuttosto curiosa, se non addirittura un'occasione sprecata. Sappiamo che il tema principale della Stagione 7 di Fortnite: Capitolo 2 coincide con gli alieni: il detective Mike Lowrey non va di certo a caccia di UFO; dunque, perché non introdurre il personaggio di James Edwards? L'Agente J di Men in Black - interpretato, per l'appunto, da Will Smith - sarebbe stato un personaggio decisamente più adatto al tema di questa stagione.

In ogni caso, con la Stagione 7 debuttano tanti altri personaggi provenienti da film, serie TV, fumetti e videogiochi. L'ultimo Battle Pass, ad esempio, consente ai giocatori di ottenere Rick Sanchez di Rick and Morty e Clark Kent, aka Superman. Epic Games ha inoltre rilasciato una nuova modalità di gioco, Fortnite - Impostori, che ricalca quasi del tutto il gameplay di Among Us - al punto da innescare le polemiche di Innersloth, autori del popolare gioco indie.