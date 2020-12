Fortnite: anche Kratos e The Mandalorian approdano nel battle royale

Epic Games svela la nuova stagione di Fortnite: Capitolo 2, con tante novità in arrivo sia sul fronte narrativo che su quello gameplay. Per i giocatori del battle royale arriva però qualche sorpresa del tutto inaspettata: Kratos (God of War) e i protagonisti di The Mandalorian approderanno nel popolare titolo di Epic in veste di personaggi giocabili.

03 Dicembre 2020

