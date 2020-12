PS5 disponibile sugli store online ma le code arrivano a 100.000 utenti

PlayStation 5 richiestissima e introvabile, perlomeno online. Diversi store, tra cui Euronics hanno dato la console per disponibile nella giornata di oggi. Il risultato? Code lunghissime e sito in down per svariati minuti. Stessa sorte è toccata a Unieuro, ePrice e Monclick, mentre il sito di Amazon si è rivelato più stabile, anche se la console sull'e-commerce americano è stata disponibile per una manciata minuti.

PlayStation 5: cosa è successo a Euronics, Unieuro, ePrice e Monclick

Code con migliaia di persone: se provate vi renderete conto che può capitare che vi venga assegnata anche la posizione numero 100.000. Solo per l'accesso al sito, e anche se interessati ad acquisti diversi da PlayStation 5.

Fino a un'ora di attesa anche solo per entrare nel sito per poi magari ritrovarsi l'avviso che le unità di PlayStation 5 sono andate tutte esaurite o che verranno spedite non prima di gennaio.

Una situazione che induce a porsi una domanda: si tratta di una strabiliante richiesta "naturale", magari accentuata dalla situazione che viviamo per via della crisi sanitaria, o ci sono dei bot in azione pronti ad acquistare quante più unità di PS5 possibile? Solo qualche giorno fa abbiamo pubblicato un aggiornamento sullo "scalping": diversi rivenditori, infatti, stanno acquistando consistenti lotti di PS5, ma il fenomeno riguarda anche altri dispositivi al lancio in questa stagione natalizia, al fine di rivendere le console a prezzo maggiorato.

Allo stesso tempo, è vero che PlayStation 5 sta macinando traguardi di vendite notevoli.

