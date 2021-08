Fortnite Impostori, gli autori di Among Us non ci stanno: Epic accusata di plagio

Con ogni probabilità, Fortnite deve la sua fama a titoli come PlayerUnknown's Battlegrounds e Minecraft; dal primo, in particolare, il titolo di Epic Games ha ereditato la formula battle royale tanto amata da milioni di giocatori. Più recentemente, lo sviluppatore americano si sarebbe ispirato al popolare Among Us per realizzare una nuova modalità di gioco, Impostori, concepita per dieci giocatori: l'obiettivo della missione è quello di identificare due impostori che hanno il compito di sabotare le attività dell'intera squadra. Vi ricorda qualcosa?

Innersloth, sviluppatore di Among Us con sede a Redmond, non ha preso bene l'ultimo annuncio di Epic, al punto che alcuni membri del team indipendente hanno fatto notare le evidenti somiglianze tra Fortnite Impostori e il loro "piccolo" gioco.

Fortnite Impostori: interviene il creatore di Among Us

"Completa i tuoi incarichi rapidamente e tieni gli occhi aperti per sospetti Impostori e alleati eliminati. Completa tutti gli incarichi o vota per snidare tutti gli Impostori e conquistare la vittoria per l'OI. [...] Collaborate per smascherare chiunque si finga un Agente ma non fidatevi di nessuno: chiunque potrebbe essere un Impostore", così Epic Games descrive il regolamento della nuova modalità Impostori di Fortnite che, come si può osservare, richiama non poco lo svolgimento delle partite di Among Us, titolo sviluppato dal team indipendente di Innersloth.

Come sottolineano gli stessi membri di Innersloth, il concept alla base di Among Us non è affatto originale: il titolo indie trae diretta ispirazione da giochi di società come Lupus in Tabula e Mafia, ma è senz'altro uno dei primi a trasporre in chiave videoludica questo tipo di formula. Da oggi, anche Fortnite può proporre la sua versione di Lupus in Tabula, peccato solo che l'approccio scelto da Epic Games abbia fin troppi punti di contatto con quello di Innersloth.

Come fa notare Gary Porter, programmatore di Among Us, il problema non riguarda tanto la formula di gioco, quanto piuttosto l'estrema somiglianza tra la mappa di Fortnite Impostori e The Skeld, l'arena originale del titolo di Innersloth; in modo sarcastico, Porter ha evidenziato come gli sviluppatori di Epic abbiano, se non altro, invertito le posizioni di alcune delle stanze presenti in The Skeld. L'utente di Twitter Stephen N. Parker ha invece rimarcato le somiglianze tra le due mappe, tracciando delle linee colorate che mostrano i collegamenti tra le varie stanze.

È intervenuta anche Victoria Tran, community manager di Innersloth, che si dimostra piuttosto amareggiata: "Sarebbe stato davvero bello collaborare [...]". Per la Tran, come per Porter, non ci sono problemi riguardo le somiglianze sul fronte del gameplay, ma Epic avrebbe dovuto quantomeno modificare la terminologia e i temi adottati in Fortnite Impostori. Inutile dire che molti utenti si sono schierati a favore di Innersloth, compagnia più piccola della "potente" Epic Games - che a sua volta è impegnata in una battaglia legale con il gigante di Cupertino.