Among Us fa il botto: 3.8 milioni di impostori ci stanno giocando

Uno dei trend videoludici del momento risponde al nome di Among Us. Parliamo di una piccola produzione indie realizzata dagli americani di InnerSloth, rilasciata nel 2018 su mobile e PC dove tuttavia non ha mai riscontrato grande successo, almeno fino ad oggi: il gioco conta ora 100 milioni di download.

È grazie al lavoro di streamer e content creator che Among Us ha potuto conquistare il pubblico di Twitch e YouTube, affermandosi rapidamente come uno dei titoli più popolari del 2020.

Among Us: un sorprendente successo da 100 milioni di download

A giudicare dagli innumerevoli video (e dai meme) condivisi in rete, Among Us è sulla bocca di tutti. I numeri diffusi dalla stessa InnerSloth confermano il successo della loro piccola opera: lo scorso weekend, il gioco ha ospitato 3.8 milioni di giocatori simultanei su PC e mobile.

Mobile and PC combined had 3.8M concurrent last weekend. Not downloads (>100M), not daily active (>60M). — Forest (@forte_bass) September 28, 2020

Osservando gli altri dati condivisi dagli sviluppatori scopriamo che Among Us vanta la bellezza di 60 milioni di utenti attivi ogni giorno. Sarebbero stati più di 100 milioni i giocatori che hanno scaricato il gioco, installandolo gratuitamente sul proprio smartphone o tablet (Android e iOS) o acquistandolo su PC - lo trovate su Steam con una versione priva di annunci pubblicitari, al prezzo consigliato di 3,99 euro.

L'incredibile successo di Among Us ha spinto gli sviluppatori a rivalutare l'idea di un sequel: nell'imminente futuro non ci sarà un Among Us 2, bensì un corposo update dell'attuale versione disponibile al download. InnerSloth migliorerà il netcode del gioco e, prossimamente, introdurrà tutti i contenuti realizzati per il secondo capitolo attraverso aggiornamenti periodici. Insomma, tutte ottime notizie per i giocatori che hanno amato questo curioso titolo multiplayer.