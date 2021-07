Fortnite: arriva anche LeBron James, star di Space Jam New Legends

Dopo Neymar Jr., i giocatori di Fortnite si apprestano ad accogliere un'altra icona sportiva: è LeBron James. Il cestista statunitense, considerato uno dei migliori di tutti i tempi, diventa un personaggio giocabile del battle royale con tre nuove skin dalle caratteristiche uniche. L'annuncio arriva a pochi giorni dal debutto cinematografico di Space Jam: New Legends, pellicola che vedrà protagonista proprio King James: al film è stata dedicata una delle skin.

"Il Re è arrivato": dalla Tune Squad a Fortnite



Dal prossimo 15 luglio, LeBron James farà ufficialmente parte della serie Icone di Fortnite. La leggenda del basket avrà tre diversi costumi e in tutte le varianti indosserà le Nike LeBron 19, le scarpe personalizzate che Nike ha dedicato all'MVP.

La skin 'LeBron James Outfit' è quella che propone il design più peculiare, come sottolinea la stessa Epic Games: "Elegante e imponente, il costume di LeBron James combina gli elementi migliori del suo personaggio, prima e durante la partita. Include il costume di LeBron James e il dorso decorativo del Re in persona. Gli occhiali da sole sono facoltativi!".

Acquistando il bundle Attrezzatura di Re James si otterranno i seguenti oggetti: il piccone 'Il leone', il deltaplano 'Apertura alare' e l'emote 'Il Silenziatore'. Il costume e gli item appena elencati potranno inoltre essere modificati con 20 diverse varianti dorate.

Il bundle Re James include tutti i costumi e i dorsi decorativi dedicati a LeBron James: troveremo dunque la skin Tune Squad, ispirata al look di LeBron in Space Jam: New Legends, e la skin Martedì taco, a cui si affianca il dorso decorativo 'Zaino supremo' - anche qui troveremo le Nike LeBron 19. Questo pacchetto aggiunge l'esclusiva schermata di caricamento 'Nobiltà in campo'.

Tutti gli oggetti cosmetici di LeBron saranno disponibili da mercoledì 15 luglio alle 02.00 (ora italiana), all'interno del Negozio oggetti di Fortnite.