Space Jam: New Legends in arrivo su Game Pass, ecco gli esclusivi controller Xbox

In vista dell'imminente uscita del film Space Jam: New Legends (A New Legacy, negli Stati Uniti), Xbox e Warner Bros. annunciano il lancio dell'omonimo gioco ispirato alla pellicola che vedrà protagonisti LeBron James e i Looney Tunes. Curiosamente, il titolo arcade sarà disponibile in anteprima per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate: si tratta a tutti gli effetti della prima esclusiva "temporale" del servizio on demand di Microsoft.

Space Jam: New Legends, accesso anticipato con Game Pass Perks

Come annunciato dal colosso di Redmond, Space Jam: New Legends il gioco verrà lanciato il 1 luglio su Xbox Game Pass Perks, il programma di benefici gratuiti e offerte incluso in Game Pass Ultimate. Per un periodo di tempo limitato, infatti, il titolo potrà essere scaricato esclusivamente dagli utenti abbonati. Tutti gli altri giocatori potranno acquistare New Legends dal 15 luglio, ovvero un giorno prima dell'uscita del film su HBO Max e nelle sale americane.

"Perfetto per le famiglie, il titolo celebra la nuova pellicola avvalendosi dello stile tipico dei classici giochi arcade". Come si può osservare, Space Jam: New Legends sarà un coloratissimo gioco arcade che richiama lo stile dei classici beat 'em up: impersonando LeBron James, Bugs Bunny e gli altri personaggi dei Looney Tunes, il giocatore dovrà farsi strada tra orde di nemici e affrontare i malefici membri della Goon Squad, team rivale della Tune Squad.

A tal proposito, Xbox e Warner Bros. hanno lanciato tre esclusivi Xbox Wireless Controller ispirati ai colori delle squadre di basket che vedremo in Space Jam: New Legends. Troviamo un controller per la Tune Squad, in cui spicca la colorazione "Carrot Orange" dedicata a Bugs Bunny, uno per la Goon Squad e infine il futuristico controller Serververse. Tutte e tre le periferiche si basano sul design del nuovo Wireless Controller per Xbox Series X e Series S, caratterizzato da una nuova croce direzionale ibrida e da impugnature antiscivolo per i grilletti e i pulsanti dorsali.

Mentre i controller Goon Squad e Serververse saranno disponibili solo negli Stati Uniti, il controller Tune Squad potrà essere acquistato anche in Italia a partire dal prossimo 8 luglio: verrà lanciato su Microsoft Store al prezzo consigliato di 64,99 euro.