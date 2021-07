Call of Duty Warzone: i giocatori console non vogliono più affrontare i giocatori PC, troppi cheater

Call of Duty Warzone è uno di quei giochi multiplayer che prevedono il Cross-Play: in altre parole, all'interno dello stesso server di gioco, e quindi della stessa partita, possono competere sia giocatori PC che giocatori PlayStation e Xbox. Inoltre, mentre sulle console Sony è possibile disattivare il Cross-Play, su Xbox questo non può essere fatto. Dunque, in certe condizioni per un giocatore console potrebbe essere impossibile avere la certezza di non dover affrontare qualcuno che usa il PC.

Call of Duty Warzone: dominano i cheater

Su Reddit si sta discutendo proprio dell'opportunità di mantenere il supporto al Cross-Play. Alcuni giocatori console non sono più favorevoli a questa funzionalità perché lamentano di un gran numero di cheater tra i giocatori della versione PC di Call of Duty Warzone, la quale sarebbe più facilmente attaccabile dai software di hacking. I cheat esistono anche per la versione console di Warzone, ma il loro utilizzo è molto più complicato.

Secondo alcuni giocatori console, su PC ci sarebbero più cheater che giocatori regolari, rendendo l'ambiente di gioco poco vivibile e l'esperienza frustrante. Anche i giocatori PC che partecipano alla discussione sono favorevoli alla rinuncia al supporto Cross-Play: secondo loro la situazione è ormai insostenibile e per questo Activision dovrebbe salvare almeno la versione console del gioco.

Tradizionalmente il Cross-Play viene criticato perché mette a confronto utenti dotati di sistemi di interfacciamento con caratteristiche diverse visto che i giocatori PC, potendo contare su mouse e tastiera, sono più precisi rispetto a chi gioca con il gamepad.

Warzone, come noto, è la modalità Battle Royale di Call of Duty. Recentemente è arrivata la Stagione 4, mentre sta per essere lanciata una nuova modalità a obiettivi con Carico e altri aggiornamenti che cambieranno il meta.