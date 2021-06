Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, disponibile da oggi la Stagione 4

Ha ufficialmente inizio la Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone. Come di consueto, la nuova season competitiva porta con sé una valanga di nuovi contenuti, da personaggi giocabili inediti a esclusive mappe per le modalità multigiocatore. La vera novità è però l'evento a tempo limitato Caduta (Ground Fall), che inaugura la stagione con una serie di sfide dedicate a tutti i giocatori delle modalità PvP e del popolare battle royale.

COD: BOCW e Warzone, tutte le novità della Season Four

Proprio come per le precedenti season, la Stagione 4 continuerà la storia di background che vede protagonisti Adler, Frank Woods e gli altri volti iconici di Black Ops Cold War: "Dopo l'estrazione di Adler da parte di Frank Woods il 10 giugno 1984, Stitch, Wraith e Knight, gli agenti di Perseus, si sono riuniti in una località top secret per discutere della nuova missione. La missione di salvataggio della CIA è stata più veloce del previsto e i loro satelliti disturbano le trasmissioni di Perseus, interrompendo il grande esperimento di Stitch sulle "cavie" di Verdansk".

Perseus, antagonista dell'ultimo capitolo, ha schierato un altro agente per ostacolare gli americani: è Jackal, il mercenario sudafricano mascherato, che si è appena infiltrato in una stazione terrestre della CIA con l'obiettivo di far cadere due satelliti in punti precisi di Verdansk e dell'Algeria.

La Season Four sarà inaugurata dall'evento Caduta: i giocatori dovranno trovare i SAT-Link per ottenere ricompense esclusive: "Per questo evento, dovrai affrontare sfide su nuove modalità, mappe e armi di Black Ops Cold War e sui nuovi punti di interesse di Warzone. Completando questi obiettivi otterrai emblemi, biglietti da visita, un portafortuna arma Satellite e tanti PE. Completa tutte le sfide e riceverai un Progetto arma secondaria epico di un altro mondo".

Jackal sarà uno dei nuovi Operatori di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone. Sarà incluso gratuitamente nel Battle Pass della Stagione 4 (al livello 0): chi raggiungerà il grado massimo del pass stagionale avrà diritto a un'esclusiva skin dedicata al mercenario. Al suo fianco troveremo altri due personaggi giocabili, Salah (NATO) e Weaver (NATO), ottenibili con i nuovi bundle.

Tutti gli utenti di Call of Duty potranno ottenere gratuitamente cinque nuove armi: la mitragliatrice leggera MG 82, il fucile d'assalto C58, lo Sparachiodi, la mitraglietta OTs 9 e una nuova arma da mischia, la Mazza medievale. Non mancano nuove mappe multigiocatore, che porteranno i giocatori in giro per il mondo: sarà possibile visitare il deserto algerino, in Collateral (12v12) e Collateral Strike (6v6), da giocare sia in modalità classica che in Armi combinate; troviamo poi Amsterdam (2v2 e 3v3) e, direttamente da Black Ops II, la amatissima Hijacked (6v6) e Rush (6v6).

La Stagione 4 introduce tre "nuove" modalità di gioco. Si parte dall'inedita Team d'assalto: Sat-link, disponibile al lancio: qui dieci squadre si contenderanno il controllo di un satellite - contrassegnato sulla mappa - con l'obiettivo di raggiungere il punteggio stabilito. Tornano inoltre Un colpo in canna, introdotto per la prima volta in Black Ops, e Cattura la bandiera, modalità a obiettivi ispirata alla primissima game mode multiplayer della serie Call of Duty.

Per i fan di Black Ops Cold War Zombi troviamo Mauer der Toten, nuovo capitolo della campagna in cui un gruppo di soldati affronta un'invasione di non-morti. "Ambientata dopo gli eventi di "Operazione Excision" in Epidemia, la saga dell'Etere oscuro continuerà nella nuova mappa Zombi di Treyarch, dove i giocatori dovranno affrontare nuovi orrori in una Berlino Est devastata dalla guerra e occupata dai non morti", recita la descrizione ufficiale di Activision.

Parlando di Warzone, i giocatori del battle royale avranno accesso a due nuove modalità di gioco: la frenetica Ritorno mini Verdansk e la game mode a obiettivi Carico, disponibile a metà stagione. Il 17 giugno sarà inoltre introdotta una nuova arma da mischia: la Mazza da baseball.

La ciliegina sulla torta è rappresentata da quattro nuovi livelli Prestigio da ottenere nel corso dei 200 livelli: il numero totale sale ora a 19 livelli Prestigio. Durante la Season Four sarà possibile proseguire oltre il Livello 200 e raggiungere il Livello 1.000, ricevendo in ricompensa una chiave Prestigio ogni 50 livelli. I progressi Prestigio, ricordiamo, sono sincronizzati con Warzone e Call of Duty: Modern Warfare: si potrà accumulare PE in tutti e tre i titoli di COD.

Ricordiamo che la Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone è disponibile da oggi su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One.