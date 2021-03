Fortnite, ora disponibile la Stagione 6: da Lara Croft a Neymar, ecco le novità

Alla fine, la Stagione 5 di Fortnite: Capitolo 2 ha trovato la sua epica conclusione. Diamo dunque il benvenuto alla nuova Stagione 6, quella che catapulta i giocatori del battle royale di Epic Games in un mondo "primitivo", dominato dalla natura selvaggia e incontaminata.

Da oggi è disponibile la stagione della Furia, che porta con sé numerose novità riguardanti la mappa di gioco, i personaggi e le creature che la popolano e qualche meccanica nuova di zecca.

Fortnite, arriva la stagione della Furia: cosa cambia

Prima di parlare insieme delle ultime novità di Fortnite, facciamo qualche passo indietro e ripercorriamo in breve gli eventi più recenti del gioco.

Con l'avvento della Stagione 6 si è appena conclusa Crisi Zero, la missione che negli ultimi mesi ha tenuto impegnato l'agente Jones: con l'aiuto di Fondazione - uno dei membri della misteriosa organizzazione dei Sette - Jones è riuscito a sigillare il Punto Zero in una Torre di Pietra, scatenando tuttavia un effetto inaspettato: tutta la tecnologia dell'isola è stata cancellata.

L'intera isola di Fortnite cambia così aspetto e accoglie un nuovo bioma primitivo, Furia, al cui centro si ergono la Guglia e un grande villaggio. "All'ombra della guglia, la natura selvaggia ha invaso alcuni luoghi dell'isola, come Cascina Colossale e Sobborghi Scalcinati. Se ti avventurerai ai margini del bioma Furia troverai le Guglie Guardiane, protette da forze misteriose".

Il nuovo bioma sembra occupare gran parte dell'isola, partendo dal centro (la suddetta Guglia) ed estendendosi verso le location più iconiche. Insomma, i giocatori avranno molto da esplorare, ma coglieranno quest'occasione per costruire nuove armi - come il Fucile Primordiale - e per fare la conoscenza degli animali selvaggi: l'isola, infatti, ha ora una sua fauna, composta da piccole creature come polli e rane e da predatori meno amichevoli come cinghiali e lupi. Sarà possibile cacciare questi animali per ricavare nuovi materiali o, in alternativa, provare ad addomesticarli.

Disseminati in tutta l'isola ci sono inoltre i Forzieri Bunker, contenenti potenti armi rare e leggendarie, tra cui il Lanciarazzi. Epic ci fa sapere che questi forzieri accoglieranno presto nuove bocche da fuoco e potenziamenti di varia natura, come il nuovo set di Pneumatici Bestia.

Con il debutto della Stagione 6 arriva anche il nuovo Pass Battaglia (Primal), disponibile al prezzo di 950 V-Buck (circa 10 euro). Giocando sarà possibile guadagnare fino a 1.500 V-Buck, che potremo investire nel prossimo pass o nel Negozio Oggetti. In merito ai contenuti sbloccabili, arriva un'altra valanga di skin e di oggetti cosmetici: oltre a un nuovo costume per l'Agente Jones, c'è il debutto di Lara Croft - iconica protagonista di Tomb Raider - sotto forma di personaggio giocabile e quello di Raven, supereroina della DC Comics e membro dei Teen Titans.

Ciliegina sulla torta, prossimamente i possessori del nuovo Pass Battaglia di Fortnite: Capitolo 2 avranno la possibilità di sbloccare una skin dedicata a Neymar Jr., stella del Paris Saint-German. Anche il calciatore brasiliano diventerà dunque un personaggio giocabile, ma Epic non ha ancora annunciato una data di lancio ufficiale. Seguiremo per eventuali aggiornamenti.