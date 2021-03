Fortnite: una spettacolare missione single player per la Stagione 6

Come promesso da Epic Games, i giocatori di Fortnite assisteranno presto a un nuovo, spettacolare evento di gioco. Il prossimo "colpo di scena" coincide con il Finale della Crisi Zero, il quale concluderà gli eventi che hanno visto protagonista l'agente Jones nelle precedenti stagioni.

Il tutto avrà inizio il 16 marzo, giorno in cui sarà inaugurata la Stagione 6 di Fortnite: Capitolo 2. Un dettaglio fondamentale: la missione finale di Jones sarà un'esperienza in giocatore singolo.

Fortnite: ecco come prepararsi all'arrivo della Stagione 6



"Le conseguenze di questo evento riplasmeranno la Realtà così come la conosciamo", è con queste parole che Epic stuzzica i giocatori di Fortnite, in vista dell'imminente debutto della Stagione 6. Giocatori che, in passato, hanno già assistito a un paio di eventi a dir poco spettacolari, come il buco nero che aveva risucchiato l'intero mondo di gioco nel 2019 e lo scontro finale con Galactus, il quale ha infranto ogni record con 15.3 milioni di giocatori connessi simultaneamente.

La realtà di Fortnite verrà nuovamente riplasmata dal Finale della Crisi Zero, in cui i giocatori assumeranno il controllo dell'agente Jones - uno degli iconici protagonisti dello sparatutto - per prendere parte a un'inedita missione single player. Per partecipare basterà giocare la Stagione 6 (Capitolo 2) per la prima volta, a partire dal prossimo 16 marzo.

Il team di sviluppo promette il "filmato di storia più ambizioso di sempre", che potrà essere seguito anche online durante un'anteprima mondiale - di cui Epic non ha ancora diffuso i dettagli.

Prima di potersi catapultare nella nuova stagione competitiva, i giocatori di Fortnite faranno bene a concludere le faccende lasciate in sospeso. Epic Games invita la community a spendere tutti i lingotti d'oro accumulati finora, magari approfittando delle offerte dedicate alle armi esotiche: la propria scorta di lingotti si azzererà alla fine della stagione.

Inoltre, gli utenti hanno solo un'altra settimana per poter completare gli incarichi Beskar (Questa è la Via) e completare, così, l'armatura di Mando. Lo stesso avviso vale per i giocatori che devono ancora far salire di livello il Pass battaglia della Stagione 5.