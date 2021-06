Fortnite Capitolo 2 Stagione 7: arrivano gli alieni nel celebre free-to-play

Il segreto di Fortnite, come noto, è racchiuso nella sua capacità di aggiornarsi e di offrire esperienze di gioco sempre fresche e imprevedibili ai suoi appassionati. Epic ha appena dato il via alla nuova Stagione 7 del Capitolo 2, che andrà avanti fino al prossimo 12 settembre. Il tema della nuova stagione è l'invasione aliena, visto che i giocatori dovranno confrontarsi con gli UFO e potranno combattere anche nei panni di Superman.

Fortnite, arriva la stagione della Alieni: cosa cambia

Gli alieni hanno portato in dote due nuove zone per la mappa, conosciute con i nomi di Believer Beach e Corny Complex. Nel centro della mappa, inoltre, si trova una nuova misteriosa sostanza viola, come è possibile vedere nella mini-mappa.

Arriva anche Fondazione (il nuovo visitatore, quarto membro dei 7), ed è doppiato da uno degli attori più popolari di Hollywood, The Rock. Il che conferma ancora una volta come ormai Fortnite abbia sfondato la barriera meramente videoludica e sia un fenomeno culturale di massa.

Con la Stagione 7, cambia anche il Battle Pass di Fortnite. Viene eliminato il tradizionale grind dei livelli da 1 a 100. Invece, salire di livello assegnerà al giocatore delle Stelle Battaglia che potranno essere spese per sbloccare ricompense specifiche, nell'ordine che preferisce.

Il Battle Pass include Rick Sanchez di Rick and Morty, insieme al coniglietto horror hip hop Guggimon, così come la Dottoressa Sloane, il capo dell'esercito alieno che sta invadendo l'isola, e molti alieni. Tantissime le nuove skin: uno fra questi, il costume Kimera, può essere personalizzato con dozzine di parti del corpo sbloccabili con la nuova progressione. I giocatori potranno scegliere e abbinare teste, colori degli occhi, motivi sulla pelle e molto altro ancora. In Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 ci sono moltissime nuove skin con fattezze aliene: oltre a Superman e agli altri che abbiamo citato, i fan troveranno Clark Kent, Sunny, Zyg, Celeste e Guernsey.

Ci sono anche gli UFO in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7! I giocatori possono abbattere un Disco Volante e pilotarlo. Ogni Disco è equipaggiato con un raggio rapitore e un cannone a energia. Ed è possibile far salire a bordo la propria squadra per infliggere danni supplementari.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 7: le nuove armi

Tantissime armi inedite arrivano insieme alla Stagione 7. L'Arma a raggi Kimera spara un raggio continuo e deve fermarsi solo per ricaricare. Il Fucile a impulso, invece, è un'invenzione dell'OI, autoproclamatisi difensori dell'Isola, e la Dottoressa Slone porta sempre con sé una versione speciale del Fucile a impulso, più potente. Lo Scanner ricognitore permette di perlustrare un'area da distanza sicura sparando i colpi di ricognizione, che marchiano tutti gli avversari (e i Forzieri) nel suo raggio d'azione.

Il Cannone a rotaia può sparare attraverso le superfici, ma una simile potenza è controbilanciata da uno svantaggio: il raggio di puntamento è visibile a tutti.

Anche la Modalità Creativa e Salva il Mondo vedranno dei miglioramenti con il rilascio della Stagione 7. Nel primo caso i fan troveranno nuovi fabbricati e il dispositivo Controller, insieme ad adeguamenti grafici e nuove opzioni di personalizzazione. In Salva il Mondo, invece, farà ritorno Dennis lo “Chef”, ci sarà la nuova arma Lancia Bowling e ci sarà la possibilità di esplorare il mondo nei panni di Jonesy Rex.