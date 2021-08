Fortnite: da Street Fighter, Cammy e Guile invadono il battle royale di Epic

Dopo aver dato il benventuo a Chun-Li e Ryu, Fortnite si appresta ad accogliere altre due star di Street Fighter. Parliamo di Cammy e Guile: potranno essere impersonati dai giocatori del battle royale grazie a due esclusive skin che sbarcheranno nel Negozio oggetti.

Epic Games annuncia inoltre la Coppa Cammy, competizione che offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di vincere il costume di Cammy prima del suo lancio ufficiale.

Cammy e Guile debuttano nel mondo di Fortnite

"Arrivato sul Bus della battaglia direttamente dalla base dell'aviazione, Guile, con la sua capigliatura inconfondibile, atterra in Fortnite". Il carismatico marine sfoggia la sua classica tenuta verde con cui l'abbiamo conosciuto in Street Fighter II: The World Warrior (1991), ma i giocatori del titolo di Epic potranno ottenere anche la variante Guile Protezione 100 e il dorso decorativo K.O.

"Membro della Delta Red, Cammy è pronta all'azione". Apparsa per la prima volta in Super Street Fighter II (1993), l'ex doll di M. Bison sarà un personaggio giocabile di Fortnite con il suo classico costume e la variante Cammy Mimetica. I giocatori che acquisteranno il pacchetto dedicato a Cammy riceveranno anche il dorso decorativo Aurora Militare.

Nel Negozio oggetti sarà possibile acquistare un unico bundle (Cammy e Guile) che include entrambi i costumi e i relativi dorsi decorativi, con l'aggiunta della schermata di caricamento 'Secondo round come bonus'. Questo pacchetto include il piccone Ascia tattica di Guile, il piccone Ascia Bowie della Delta Red di Cammy e il deltaplano Vector V-Trigger, ispirato al livello originale di Guile. Insomma, un autentico omaggio per i fan del picchiaduro targato Capcom.

I costumi di Cammy e Guile saranno disponibili dal prossimo 8 agosto (ore 02:00).

Tornando a parlare della Coppa Cammy, questa debutterà domani (5 agosto) per consentire ai giocatori di Fortnite di conquistare la skin di Cammy e utilizzarla prima del lancio previsto per l'8 agosto. "Prendi un amico e fate squadra in questo torneo a Coppie. Le squadre più vincenti di ciascuna regione riceveranno il costume Cammy e il dorso decorativo Aurora Militare. Tutte le squadre che otterranno almeno 8 punti riceveranno la schermata di caricamento 'Secondo round'".

Gli sviluppatori specificano che i partecipanti idonei dovranno necessariamente abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA) sul proprio account Epic; quest'ultimo, inoltre, deve essere di livello 30 o superiore - per conoscere il proprio livello basterà visitare la scheda Carriera.