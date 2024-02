FIFA tornerà nel mondo gaming grazie a 2K? Nuovi rumor sul ritorno del marchio sportivo

Lo scorso settembre abbiamo assistito al debutto di EA Sports FC 24, erede spirituale della serie videoludica FIFA e primo simulatore di EA Sports a proporre la nuova denominazione. È il risultato dell'eclatante divorzio tra Electronic Arts e la federazione internazionale che amministra lo sport del calcio. Il rilancio del simulatore calcistico non è avvenuto con grandi innovazioni lato gameplay e non sono mancate le aspre critiche di una community che aveva manifestato il proprio disappunto già qualche anno fa. E se il marchio FIFA tornasse con un altro publisher?

Gli insistenti rumor vedrebbero Take-Two Interactive tra i candidati a contendersi la licenza FIFA. In tal caso, potremmo vedere un videogioco calcistico sviluppato da 2K Games.

FIFA: un nuovo gioco in lavorazione presso 2K Games?

Facciamo una premessa: quanto segue riguarda una semplice indiscrezione, proveniente tuttavia da una fonte considerata 'affidabile' nel panorama videoludico. Parliamo infatti di Kurakasis, insider che in passato aveva anticipato l'annuncio di alcuni giochi, tra cui Judas - nuova opera di Ken Levine, 'papà' di Bioshock -, Sonix X Shadow Generations e il titolo VR Metro Awakening.

Ebbene, poche ore fa Kurakasis ha condiviso su X (ex Twitter) un post alquanto curioso: l'insider ha scelto di omaggiare il suo "gioco di FIFA preferito", ovvero 2002 FIFA World Cup, titolo rilasciato da EA Sports su PC e sulle console di sesta generazione.

My favourite FIFA game ❤



2K2, oops, 2002 FIFA World Cup pic.twitter.com/Q0rt7WMMRw — Kurakasis (@Kurakasis) February 12, 2024

Il tweet è accompagnato dalla frase "2K2, oops, 2002 FIFA World Cup", che lascia presagire un possibile ritorno del marchio sportivo con un nuovo gioco prodotto da 2K Games. Dopotutto, il publisher statunitense è, insieme alla già menzionata EA, uno dei produttori più attivi nell'ambito dei videogiochi sportivi. Inoltre, non ci sorprenderemmo se lo sviluppo fosse stato affidato a Visual Concepts, software house nota per aver realizzato la maggioranza dei titoli sportivi pubblicati da 2K. Gli ultimi giochi sviluppati del team californiano sono WWE 2K23 e LEGO 2K Drive.

A proposito di calcio e LEGO, proprio lo scorso autunno i giocatori hanno assistito all'inaspettata apparizione di LEGO 2K Goooal!, un nuovo gioco sportivo di 2K Games ispirato ai colorati mattoncini del colosso danese. Su Reddit è possibile vedere la key art trapelata online.

Mentre attendiamo eventuali conferme da 2K Games - sia per l'ipotetico gioco targato 'FIFA' sia per il misterioso titolo LEGO -, vi invitiamo a leggere le ultime dichiarazioni di Strauss Zelnick: il CEO di Take-Two Interactive ha appena rinnovato la sua fiducia nel videogioco fisico, sostenendo che questo formato "durerà ancora per molto tempo".